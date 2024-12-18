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В Бурятии школьник умер во время урока - РИА Новости, 18.12.2024
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09:26 18.12.2024 (обновлено: 09:27 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/burjatija-1989836335.html
В Бурятии школьник умер во время урока
В Бурятии школьник умер во время урока - РИА Новости, 18.12.2024
В Бурятии школьник умер во время урока
Ученик восьмого класса скончался во время урока в Иволгинском районе Бурятии, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:26:00+03:00
2024-12-18T09:27:00+03:00
происшествия
иволгинский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 18 дек – РИА Новости. Ученик восьмого класса скончался во время урока в Иволгинском районе Бурятии, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, в среду днем в школе села Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии "во время урока в восьмом классе одному из учеников стало плохо, он потерял сознание и скончался". Педагог вызвала медика, однако реанимационные мероприятия не дали результата. Следователями устанавливается полная картина произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным следствия, мальчик характеризовался положительно, увлекался спортом, планировал в четверг участвовать в турнире по баскетболу. На месте происшествия осматриваются записи с камер видеонаблюдения, установленных в классах, восстанавливаются детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20241129/tatarstan-1986428038.html
иволгинский район
республика бурятия
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происшествия, иволгинский район, республика бурятия
Происшествия, Иволгинский район, Республика Бурятия
В Бурятии школьник умер во время урока

В Бурятии восьмиклассник умер во время урока

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛАН-УДЭ, 18 дек – РИА Новости. Ученик восьмого класса скончался во время урока в Иволгинском районе Бурятии, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
По данным следствия, в среду днем в школе села Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии "во время урока в восьмом классе одному из учеников стало плохо, он потерял сознание и скончался".
Педагог вызвала медика, однако реанимационные мероприятия не дали результата. Следователями устанавливается полная картина произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данным следствия, мальчик характеризовался положительно, увлекался спортом, планировал в четверг участвовать в турнире по баскетболу. На месте происшествия осматриваются записи с камер видеонаблюдения, установленных в классах, восстанавливаются детали произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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ПроисшествияИволгинский районРеспублика Бурятия
 
 
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