https://ria.ru/20241218/burjatija-1989836335.html

В Бурятии школьник умер во время урока

В Бурятии школьник умер во время урока - РИА Новости, 18.12.2024

В Бурятии школьник умер во время урока

Ученик восьмого класса скончался во время урока в Иволгинском районе Бурятии, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:26:00+03:00

2024-12-18T09:26:00+03:00

2024-12-18T09:27:00+03:00

происшествия

иволгинский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 18 дек – РИА Новости. Ученик восьмого класса скончался во время урока в Иволгинском районе Бурятии, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, в среду днем в школе села Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии "во время урока в восьмом классе одному из учеников стало плохо, он потерял сознание и скончался". Педагог вызвала медика, однако реанимационные мероприятия не дали результата. Следователями устанавливается полная картина произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным следствия, мальчик характеризовался положительно, увлекался спортом, планировал в четверг участвовать в турнире по баскетболу. На месте происшествия осматриваются записи с камер видеонаблюдения, установленных в классах, восстанавливаются детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20241129/tatarstan-1986428038.html

иволгинский район

республика бурятия

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происшествия, иволгинский район, республика бурятия