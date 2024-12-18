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Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:59 18.12.2024 (обновлено: 22:02 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/bryansk-1990010777.html
Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников
Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников - РИА Новости, 18.12.2024
Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников
Пять БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:59:00+03:00
2024-12-18T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще пять вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241217/obstrel-1989603323.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников

Богомаз: над Брянской областью сбили еще пять беспилотников, пострадавших нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Еще пять вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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