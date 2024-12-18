https://ria.ru/20241218/bryansk-1990010777.html

Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников

Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников - РИА Новости, 18.12.2024

Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников

Пять БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:59:00+03:00

2024-12-18T21:59:00+03:00

2024-12-18T22:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще пять вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241217/obstrel-1989603323.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия