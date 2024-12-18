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В Бразилии рухнула плавучая рождественская ель, погиб человек
В Бразилии рухнула плавучая рождественская ель, погиб человек - РИА Новости, 18.12.2024
В Бразилии рухнула плавучая рождественская ель, погиб человек
Плавучая 56-метровая рождественская ель рухнула во время шторма в Бразилии, в результате погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает портал G1. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Плавучая 56-метровая рождественская ель рухнула во время шторма в Бразилии, в результате погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает портал G1. "Гражданская полиция расследует падение плавучей рождественской ели, в результате который погиб рабочий, еще двое пострадали", - говорится в сообщении портала. ЧП произошло в бразильском муниципалитете Марика в штате Рио-де-Жанейро. Согласно видеозаписям, распространившимся в социальных сетях, конструкция, установленная на воде недалеко от берега, упала во время шторма и сильного ветра. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город)
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город)
В Бразилии рухнула плавучая рождественская ель, погиб человек
В Бразилии во время шторма рухнула 56-метровая рождественская ель, погиб человек