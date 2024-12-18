"Диктатор Зеленский". На Западе высмеяли выборы на Украине
Журналист Боуз: у Зеленского низкие шансы на победу в случае проведения выборов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял шансы Владимира Зеленского на победу в президентских выборах в случае их проведения.
"Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине", — написал он.
© Chay Bowes/ХПост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
© Chay Bowes/Х
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Журналист прикрепил к публикации фотографию главы киевского режима в комичной позе.
Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".