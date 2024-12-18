https://ria.ru/20241218/bolataeva-1989910946.html

Студенты медколледжа Подмосковья заключили 1,4 тысячи целевых договоров

Студенты медколледжа Подмосковья заключили 1,4 тысячи целевых договоров - РИА Новости, 18.12.2024

Студенты медколледжа Подмосковья заключили 1,4 тысячи целевых договоров

Почти 1,4 тысячи студентов Московского областного медицинского колледжа заключили договоры на целевое обучение с начала года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:05:00+03:00

2024-12-18T14:05:00+03:00

2024-12-18T14:06:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи студентов Московского областного медицинского колледжа заключили договоры на целевое обучение с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Студентам Московского областного медицинского колледжа доступно заключение целевого договора с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Воспользоваться такой возможностью могут обучающиеся 1-4 курсов. "Для нас важно поддерживать как специалистов, которые уже работают в наших больницах, так и привлекать новые кадры. Благодаря программе целевого обучения, студенты могут быть уверенны в своем будущем, потому что после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство. Всего с начала года договор на целевое обучение заключили почти 1,4 тысячи студентов Московского областного медицинского колледжа", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата 7 тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет.

https://ria.ru/20241218/servis-1989905764.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), людмила болатаева