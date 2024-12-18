https://ria.ru/20241218/biznes-1989975999.html

Предприниматели Подмосковья поучаствовали в форуме от центра "Мой бизнес"

Предприниматели Подмосковья поучаствовали в форуме от центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 18.12.2024

Предприниматели Подмосковья поучаствовали в форуме от центра "Мой бизнес"

Предприниматели и самозанятые Подмосковья приняли участие в форуме "Мой бизнес. Открывая новые горизонты", который прошел в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:24:00+03:00

2024-12-18T18:24:00+03:00

2024-12-18T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предприниматели и самозанятые Подмосковья приняли участие в форуме "Мой бизнес. Открывая новые горизонты", который прошел в Москве, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Более 200 бизнесменов посетили данный форум, организатором которого выступил центр "Мой бизнес" Подмосковья. На форуме спикеры обсудили вопросы предпринимательства, создания брендов и преодоления трудностей на пути к успеху. В их числе были депутат Государственной думы Денис Майданов, призер олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, звездный визажист, основатель бренда косметики Mishlav Екатерина Медведева, генеральный директор компании INPRO.digital Виталий Арбузов и другие. Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989974427.html

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московская область (подмосковье), москва, денис майданов, илья авербух