https://ria.ru/20241218/bespilotnik-1989935204.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 18.12.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО днем уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:54:00+03:00

2024-12-18T15:54:00+03:00

2024-12-18T15:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО днем уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."18 декабря около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность