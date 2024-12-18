https://ria.ru/20241218/banda-1989854472.html
В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию
В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию - РИА Новости, 18.12.2024
В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию
В Москве задержали 8 членов банды, которая организовала через фиктивные трудовые договоры незаконную миграцию в РФ свыше тысячи иностранцев, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:51:00+03:00
2024-12-18T10:51:00+03:00
2024-12-18T10:56:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Москве задержали 8 членов банды, которая организовала через фиктивные трудовые договоры незаконную миграцию в РФ свыше тысячи иностранцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, с января 2023 по декабрь 2024 года участники ОПГ из корысти организовали незаконную миграцию в РФ более 1000 иностранных граждан, оформляя им фиктивные трудовые договоры. Их доход превысил 30 миллионов рублей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что в рамках расследования дела прошли обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты деньги, документы, бланки, информационные носители. "Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СК.
https://ria.ru/20241030/mvd-1980919372.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание членов ОПГ, организовавших незаконную миграцию в Россию
В Москве задержали 8 членов ОПГ, которая с января 2023 по декабрь 2024 организовала незаконную миграцию в Россию свыше 1000 иностранцев. Доход фигурантов от преступлений составил свыше 30 млн рублей, сообщили в СК.
2024-12-18T10:51
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мигранты
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Мигранты
В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию
СК: в Москве задержали 8 членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов