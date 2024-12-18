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ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow

ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 18.12.2024

ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow

ВСУ предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, сбиты, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:10:00+03:00

2024-12-18T18:10:00+03:00

2024-12-18T18:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ВСУ предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Только что говорил с оперативными службами: противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow. Осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, осколки остальных упали в поле западнее Токмака. Пострадавших и разрушений нет", - написал Балицкий.

бердянск

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токмак

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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, токмак, россия, безопасность