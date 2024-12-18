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ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 18.12.2024 (обновлено: 18:11 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/balitskiy-1989973493.html
ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow
ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 18.12.2024
ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow
ВСУ предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, сбиты, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:10:00+03:00
2024-12-18T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
токмак
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ВСУ предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Только что говорил с оперативными службами: противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow. Осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, осколки остальных упали в поле западнее Токмака. Пострадавших и разрушений нет", - написал Балицкий.
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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, токмак, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Токмак, Россия, Безопасность
ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow

Балицкий: над Бердянском и Токмаком сбили четыре ракеты Storm Shadow ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow
Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ВСУ предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Только что говорил с оперативными службами: противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow. Осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, осколки остальных упали в поле западнее Токмака. Пострадавших и разрушений нет", - написал Балицкий.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныТокмакРоссияБезопасность
 
 
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