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Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев
Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев
Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:15:00+03:00
2024-12-18T10:15:00+03:00
2024-12-18T10:15:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА новости. Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы, естественно, вынуждены предпринимать адекватные меры. Следующий наш военный бюджет в 2025 году будет рекордным – это порядка 5 миллиардов долларов", - отметил он. Как заявил Алиев, за вооружением Армении стоят Франция, Индия и США, причем, как отметил президент, в Вашингтоне не признают этих поставок, хотя Азербайджан отследил американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах. В июне глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. После этого пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе.
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в мире, азербайджан, армения, франция, ильхам алиев, себастьян лекорню, вгтрк
В мире, Азербайджан, Армения, Франция, Ильхам Алиев, Себастьян Лекорню, ВГТРК
Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев
Алиев: Азербайджан принял рекордный военный бюджет из-за накачки Армении оружием