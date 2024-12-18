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Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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10:15 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989844377.html
Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев
Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев
Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:15:00+03:00
2024-12-18T10:15:00+03:00
в мире
азербайджан
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франция
ильхам алиев
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БАКУ, 18 дек – РИА новости. Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы, естественно, вынуждены предпринимать адекватные меры. Следующий наш военный бюджет в 2025 году будет рекордным – это порядка 5 миллиардов долларов", - отметил он. Как заявил Алиев, за вооружением Армении стоят Франция, Индия и США, причем, как отметил президент, в Вашингтоне не признают этих поставок, хотя Азербайджан отследил американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах. В июне глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. После этого пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе.
https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989843980.html
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в мире, азербайджан, армения, франция, ильхам алиев, себастьян лекорню, вгтрк
В мире, Азербайджан, Армения, Франция, Ильхам Алиев, Себастьян Лекорню, ВГТРК
Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан принял рекордный военный бюджет из-за накачки Армении оружием

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА новости. Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы, естественно, вынуждены предпринимать адекватные меры. Следующий наш военный бюджет в 2025 году будет рекордным – это порядка 5 миллиардов долларов", - отметил он.
Алиев: Поставки Францией наступательного оружия в Армению — практическая угроза для страны - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении
10:14
Как заявил Алиев, за вооружением Армении стоят Франция, Индия и США, причем, как отметил президент, в Вашингтоне не признают этих поставок, хотя Азербайджан отследил американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах.
В июне глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву.
После этого пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе.
Алиев: Азербайджану не нужна турецкая военная база - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев
06:01
 
В миреАзербайджанАрменияФранцияИльхам АлиевСебастьян ЛекорнюВГТРК
 
 
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