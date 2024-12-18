https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989844377.html

Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев

Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024

Баку принял рекордный военный бюджет из-за вооружения Армении, заявил Алиев

Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:15:00+03:00

2024-12-18T10:15:00+03:00

2024-12-18T10:15:00+03:00

в мире

азербайджан

армения

франция

ильхам алиев

себастьян лекорню

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg

БАКУ, 18 дек – РИА новости. Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы, естественно, вынуждены предпринимать адекватные меры. Следующий наш военный бюджет в 2025 году будет рекордным – это порядка 5 миллиардов долларов", - отметил он. Как заявил Алиев, за вооружением Армении стоят Франция, Индия и США, причем, как отметил президент, в Вашингтоне не признают этих поставок, хотя Азербайджан отследил американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах. В июне глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. После этого пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе.

https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989843980.html

https://ria.ru/20241218/aliev-1989821845.html

азербайджан

армения

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, франция, ильхам алиев, себастьян лекорню, вгтрк