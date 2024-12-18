https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989842971.html

Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции

Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции

Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции, сообщил в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:11:00+03:00

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы внимательно следим за новинками российского оборонпрома. У нас уже были новые заявки. Относительно недавно мы их отправили", - сказал он. По словам президента, Азербайджан будет включать новые контракты по мере готовности российского оборонпрома. "Насколько мне известно, Россия временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам", - отметил он.

https://ria.ru/20241218/aliev-1989842589.html

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азербайджан, россия, ильхам алиев, вгтрк, политика