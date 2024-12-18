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Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции - РИА Новости, 18.12.2024
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10:11 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989842971.html
Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции
Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции
Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции, сообщил в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:11:00+03:00
2024-12-18T10:11:00+03:00
азербайджан
россия
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы внимательно следим за новинками российского оборонпрома. У нас уже были новые заявки. Относительно недавно мы их отправили", - сказал он. По словам президента, Азербайджан будет включать новые контракты по мере готовности российского оборонпрома. "Насколько мне известно, Россия временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам", - отметил он.
https://ria.ru/20241218/aliev-1989842589.html
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азербайджан, россия, ильхам алиев, вгтрк, политика
Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, ВГТРК, Политика
Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции

Алиев: Азербайджан направил новые заявки на покупку российской военной продукции

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы внимательно следим за новинками российского оборонпрома. У нас уже были новые заявки. Относительно недавно мы их отправили", - сказал он.
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По словам президента, Азербайджан будет включать новые контракты по мере готовности российского оборонпрома.
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