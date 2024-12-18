https://ria.ru/20241218/ataka-1989947521.html

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина - РИА Новости, 18.12.2024

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина

Мужчина ранен в селе Муром Белгородской области при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:26:00+03:00

2024-12-18T16:26:00+03:00

2024-12-18T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Муром Белгородской области при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Муром беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы бригада скорой медицинской помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного домовладения.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородская область

муром

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белгородская область, муром, вячеслав гладков, происшествия