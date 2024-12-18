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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина - РИА Новости, 18.12.2024
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина
Мужчина ранен в селе Муром Белгородской области при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:26:00+03:00
2024-12-18T16:26:00+03:00
2024-12-18T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Муром Белгородской области при ударе украинского дрона по движущемуся автомобилю, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Муром беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы бригада скорой медицинской помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного домовладения.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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белгородская область, муром, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал мужчина
Гладков: при атаке дрона на автомобиль в белгородском Муроме пострадал мужчина