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Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/artobstrel-1989939168.html
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 18.12.2024
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские войска после атаки дронов открыли по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области массированный артиллерийский обстрел, сообщил председатель... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:04:00+03:00
2024-12-18T16:04:00+03:00
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска после атаки дронов открыли по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области массированный артиллерийский обстрел, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в среду он сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской. По словам Рогова, удар нанесен осознанно и прицельно, когда в магазине было большое количество покупателей - местных мирных жителей, а в администрации люди стояли в очереди для оформления документов и решения житейских проблем. "После атаки дронов по городу Каменка-Днепровская нацисты приступили к массированному артиллерийскому обстрелу. За пятнадцать последних минут было не менее пяти прилётов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, последствия обстрела уточняются.
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в мире, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую

Рогов: ВСУ после атаки дронов открыли артобстрел по Каменке-Днепровской

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска после атаки дронов открыли по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области массированный артиллерийский обстрел, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в среду он сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской. По словам Рогова, удар нанесен осознанно и прицельно, когда в магазине было большое количество покупателей - местных мирных жителей, а в администрации люди стояли в очереди для оформления документов и решения житейских проблем.
"После атаки дронов по городу Каменка-Днепровская нацисты приступили к массированному артиллерийскому обстрелу. За пятнадцать последних минут было не менее пяти прилётов", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, последствия обстрела уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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