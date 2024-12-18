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Тайны древнего клада. Археологи "оживили" царицу прошлого

Тайны древнего клада. Археологи "оживили" царицу прошлого - РИА Новости, 18.12.2024

Тайны древнего клада. Археологи "оживили" царицу прошлого

Реконструированный образ "лесной царицы" в парадных уборах I-II веков нашей эры впервые представили российские археологи в ходе пресс-конференции в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:00:00+03:00

2024-12-18T09:00:00+03:00

2024-12-18T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Реконструированный образ "лесной царицы" в парадных уборах I-II веков нашей эры впервые представили российские археологи в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Украшения, ставшие главным элементом реконструкции, являются частью Барыбинского клада, который был найден черным копателем на территории Большой Тулы в 2020 году. Клад насчитывает порядка полутора тысяч вещей — два комплекта полного парадного убора знатной женщины эпохи среднесарматской культуры (I-II века нашей эры), рассказала заместитель директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова."Комплексные исследования открыли для нас новые страницы не только самого клада, но и региона в целом, те страницы, которые еще 20 лет назад были совершенно темными и неизвестными для каждого из нас. Два года шли сложнейшие реставрационные работы, которые открыли для нас клад совершенно другим, как с точки зрения технологии изготовления отдельных предметов, так и с точки зрения материалов, из которых изготовлены изделия в составе клада", — подчеркнула Столярова.Первый комплект (более древний, традиционный) составляют бронзовые украшения, выполненные в распространенной тогда технике литья по восковой модели. По словам ученого секретаря Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексея Воронцова, эти украшения скорее всего достались хозяйке клада от бабушки и считались винтажными.Второй комплект был сделан совершенно по-другому: в технике ковки. При этом наиболее характерные его элементы — спиральные массивные украшения, края которых раскованы в пластины-лопасти."Наверное, спираль имела сакральное значение. Естественно, мы точно не знаем, как их носили. Например, крупное украшение диаметром 16 сантиметров не имеет аналогов. Это единственная вещь в мире. Мы подумали, что она была украшением головного убора. Могут быть и другие мнения, но это точно не на руку и не на ногу", — сказал Воронцов.Он отметил, что спиральные украшения были "последним писком моды" I-II веков нашей эры и принадлежали знатной женщине, о происхождении которой пока ничего неизвестно. "К сожалению, как называли себя представители этого народа, мы не знаем. Но их красоту до нас донес исследованный Барыбинский клад. Большое счастье, что он спасся от того, чтобы пропасть на черном рынке, потерять имя, географические привязки и стать частью интерьера дома богатого коллекционера", — подчеркнул Воронцов.С ним согласился руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров. По его словам, поскольку клад не успел потерять географическую привязку, археологам удалось исследовать место его обнаружения."К счастью, мы имели полную информацию о месте находки клада. Нашей задачей было понять контекст того, где он был спрятан. Когда мы провели работы, стало понятно, что клад имеет отношение к довольно крупному поселению этого времени", — сообщил Столяров, добавив, что украшения были укрыты в заброшенной постройке на окраине.Он подчеркнул, что на этом же месте с 14 по 16 века существовало другое поселение, а несколько веков спустя на этой территории проходили ожесточенные бои в период Великой Отечественной войны. И все это время, около двух тысяч лет, артефакты пролежали в прикопанном землей глиняном горшке."Я был удивлен, что браслеты попали на реставрацию в полном виде, в хорошем состоянии: не ломаные, не гнутые. На фотографиях видны следы патины, я их называю поцелуем времени, поэтому мы сделали все возможное, чтобы сохранить красивый цвет этих предметов", — рассказал реставратор высшей категории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев, отметив, что украшения отчищали от толстого слоя органики под микроскопом вручную, без использования химии.Увидеть уникальные сокровища, которым около двух тысяч лет, можно будет с 26 декабря в Туле, в научном центре "Археология и реставрация", на выставке "Лесная царица. Сокровища первых веков".

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