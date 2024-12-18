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Василий Анохин открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины - РИА Новости, 18.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:03 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/anokhin-1989993088.html
Василий Анохин открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины
Василий Анохин открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины - РИА Новости, 18.12.2024
Василий Анохин открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:03:00+03:00
2024-12-18T20:03:00+03:00
смоленская область
смоленская область
новороссия
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василий анохин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины. "Открыл сегодня VIII Съезд патриотов Смоленщины – главной дискуссионной площадки в регионе, объединяющей представителей всех сил, неравнодушных к судьбе Родины и области. На мероприятии традиционно подвели итоги в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания, определили задачи на 2025 год в этих важнейших направлениях работы", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что ключевой приоритет – помощь участникам СВО и их семьям. В регионе действуют десятки мер поддержки, которые продолжают расширять. Также для этой работы в Смоленской области объединились тысячи патриотов из десятков организаций — бизнес и крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство, органы власти и муниципалитеты. Такой подход позволяет организовать индивидуальное сопровождение каждого и решать самые разные возникающие проблемы. Кроме того, в области планируют в ближайшее время запустить в области аналог программы "Время Героев", чтобы подготовить смоленских ветеранов специальной военной операции для службы в органах власти. "В уходящем году организовали сотни разных акций и мероприятий по патриотическому воспитанию, объединившие тысячи волонтеров и активных молодых людей. Из нового – провели летом международный турслет "Наш вектор" для смоленских ребят и их сверстников из Новороссии, Беларуси и Абхазии. Планируем сделать событие ежегодным и расширять в дальнейшем его масштабы", - отметил глава региона. Он добавил, что огромное значение в работе по патриотическому воспитанию играет подготовка и проведение празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Чтобы передать молодежи всю полноту содержания планируемых мероприятий, привлечем сотни ребят по всей области к добровольческому участию в акциях и событиях в честь важнейшей юбилейной даты. Открыли для этого специальный центр подготовки добровольцев", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20241218/gubernatoranokhin-1989986619.html
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смоленская область, новороссия, белоруссия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Новороссия, Белоруссия, Василий Анохин
Василий Анохин открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины

Губернатор Василий Анохин в среду открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины.
"Открыл сегодня VIII Съезд патриотов Смоленщины – главной дискуссионной площадки в регионе, объединяющей представителей всех сил, неравнодушных к судьбе Родины и области. На мероприятии традиционно подвели итоги в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания, определили задачи на 2025 год в этих важнейших направлениях работы", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Он отметил, что ключевой приоритет – помощь участникам СВО и их семьям. В регионе действуют десятки мер поддержки, которые продолжают расширять. Также для этой работы в Смоленской области объединились тысячи патриотов из десятков организаций — бизнес и крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство, органы власти и муниципалитеты. Такой подход позволяет организовать индивидуальное сопровождение каждого и решать самые разные возникающие проблемы. Кроме того, в области планируют в ближайшее время запустить в области аналог программы "Время Героев", чтобы подготовить смоленских ветеранов специальной военной операции для службы в органах власти.
"В уходящем году организовали сотни разных акций и мероприятий по патриотическому воспитанию, объединившие тысячи волонтеров и активных молодых людей. Из нового – провели летом международный турслет "Наш вектор" для смоленских ребят и их сверстников из Новороссии, Беларуси и Абхазии. Планируем сделать событие ежегодным и расширять в дальнейшем его масштабы", - отметил глава региона.
Он добавил, что огромное значение в работе по патриотическому воспитанию играет подготовка и проведение празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Чтобы передать молодежи всю полноту содержания планируемых мероприятий, привлечем сотни ребят по всей области к добровольческому участию в акциях и событиях в честь важнейшей юбилейной даты. Открыли для этого специальный центр подготовки добровольцев", - резюмировал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Смоленская областьСмоленская областьНовороссияБелоруссияВасилий Анохин
 
 
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