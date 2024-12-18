https://ria.ru/20241218/anokhin-1989911994.html

Почти 100 вылетов совершила санитарная авиация в Смоленской области

Почти 100 вылетов совершила санитарная авиация в Смоленской области - РИА Новости, 18.12.2024

Почти 100 вылетов совершила санитарная авиация в Смоленской области

В уходящем году смоленская санитарная авиация совершила 98 вылетов и сохранила жизни более 100 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:08:00+03:00

2024-12-18T14:08:00+03:00

2024-12-18T14:08:00+03:00

смоленская область

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василий анохин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В уходящем году смоленская санитарная авиация совершила 98 вылетов и сохранила жизни более 100 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. "Спасение людей в экстренных ситуациях, когда на счету каждая минута – главная задача "крылатой" скорой помощи. Авиамедицинские бригады оперативно доставляют тяжелых пациентов в больницы при чрезвычайных происшествиях или из труднодоступной местности. Сначала врачи, как правило, проводят реанимацию больных на месте, а затем поддерживают их состояние прямо в воздухе во время транспортировки. В уходящем году смоленская санитарная авиация совершила 98 вылетов и сохранила жизни более 100 человек", - написал Анохин. Он добавил, что для спасения людей вертолет санавиации оснащен всем необходимым современным оборудованием – аппаратом искусственной вентиляции легких, монитором жизненно важных функций, дефибриллятором, аспиратором, инфузионным насосом, кислородной стенкой, специальной реанимационной укладкой и другим. В состав экипажа входят пилот, реаниматолог или хирург, а также либо фельдшер, либо медицинская сестра. "Благодарю врачей и пилотов санитарной авиации, профессионализм которых спасает жизни в самых сложных ситуациях, а также Минздрав России за поддержку функционирования этой важной службы!" - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20241218/smolenschina-1989873313.html

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смоленская область, россия, василий анохин