https://ria.ru/20241218/anapa-1989992052.html

Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе

Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе - РИА Новости, 18.12.2024

Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе

Волонтеры движения "Экосистема" собрали за сутки более 300 килограммов мазута на пляже в Витязево и в особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь"... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:57:00+03:00

2024-12-18T19:57:00+03:00

2024-12-18T19:57:00+03:00

происшествия

черное море

новороссийск

краснодарский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

анапа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989935862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdeda8a30cb03b8921f90e08b6f66e0.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Волонтеры движения "Экосистема" собрали за сутки более 300 килограммов мазута на пляже в Витязево и в особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь" после ЧП с танкерами в Черном море, сообщили в пресс-службе организации. "Сегодня работали на двух территориях – пляже в поселке Витязево и на ООПТ "Анапская пересыпь" в Благовещенской. В сумме добровольцы собрали около 100 мешков нефтепродуктов – это более 300 килограммов мазута. 30 метров территории расчистили в Витязево и 40 метров на ООПТ", – цитирует пресс-служба ведущего специалиста отдела по делам молодежи муниципального образования Новороссийска Дениса Косовца. Анапская пересыпь – природный парк, который входит в перечень особо охраняемых природных территорий Краснодарского края. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.

https://ria.ru/20241217/ptitsy-1989754938.html

https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

черное море

новороссийск

краснодарский край

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черное море, новороссийск, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, анапа