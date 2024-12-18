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Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе - РИА Новости, 18.12.2024
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19:57 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/anapa-1989992052.html
Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе
Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе - РИА Новости, 18.12.2024
Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе
Волонтеры движения "Экосистема" собрали за сутки более 300 килограммов мазута на пляже в Витязево и в особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь"... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:57:00+03:00
2024-12-18T19:57:00+03:00
происшествия
черное море
новороссийск
краснодарский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
анапа
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Волонтеры движения "Экосистема" собрали за сутки более 300 килограммов мазута на пляже в Витязево и в особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь" после ЧП с танкерами в Черном море, сообщили в пресс-службе организации. "Сегодня работали на двух территориях – пляже в поселке Витязево и на ООПТ "Анапская пересыпь" в Благовещенской. В сумме добровольцы собрали около 100 мешков нефтепродуктов – это более 300 килограммов мазута. 30 метров территории расчистили в Витязево и 40 метров на ООПТ", – цитирует пресс-служба ведущего специалиста отдела по делам молодежи муниципального образования Новороссийска Дениса Косовца. Анапская пересыпь – природный парк, который входит в перечень особо охраняемых природных территорий Краснодарского края. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.
https://ria.ru/20241217/ptitsy-1989754938.html
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черное море
новороссийск
краснодарский край
анапа
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происшествия, черное море, новороссийск, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, анапа
Происшествия, Черное море, Новороссийск, Краснодарский край, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Анапа
Волонтеры собрали за сутки более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе

Волонтеры "Экосистемы" собрали более 300 килограмм мазута на берегу в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Волонтеры движения "Экосистема" собрали за сутки более 300 килограммов мазута на пляже в Витязево и в особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь" после ЧП с танкерами в Черном море, сообщили в пресс-службе организации.
"Сегодня работали на двух территориях – пляже в поселке Витязево и на ООПТ "Анапская пересыпь" в Благовещенской. В сумме добровольцы собрали около 100 мешков нефтепродуктов – это более 300 килограммов мазута. 30 метров территории расчистили в Витязево и 40 метров на ООПТ", – цитирует пресс-служба ведущего специалиста отдела по делам молодежи муниципального образования Новороссийска Дениса Косовца.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Анапская пересыпь – природный парк, который входит в перечень особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы.
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ПроисшествияЧерное мореНовороссийскКраснодарский крайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеАнапа
 
 
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