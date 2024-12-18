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Алиев оценил ущерб от оккупации Карабаха - РИА Новости, 18.12.2024
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10:27 18.12.2024 (обновлено: 10:31 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989849212.html
Алиев оценил ущерб от оккупации Карабаха
Алиев оценил ущерб от оккупации Карабаха - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев оценил ущерб от оккупации Карабаха
Ущерб за годы оккупации Карабаха составляет порядка 150 миллиардов долларов, заявил ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:27:00+03:00
2024-12-18T10:31:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Ущерб за годы оккупации Карабаха составляет порядка 150 миллиардов долларов, заявил ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы недавно завершили анализ нанесенного ущерба. Причем детальный анализ. Мы потратили четыре года на это. И он документально зафиксирован. Это порядка более 150 миллиардов долларов – ущерб, который был нанесен за годы оккупации", - сказал Алиев. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе военную операцию, длившуюся сутки. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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В мире, Азербайджан, СССР, Москва, Ильхам Алиев, ВГТРК
Алиев оценил ущерб от оккупации Карабаха

Алиев: ущерб за годы оккупации Карабаха составил порядка 150 миллиардов долларов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Ханкенди (Степанакерт)
Вид на город Ханкенди (Степанакерт) - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Ущерб за годы оккупации Карабаха составляет порядка 150 миллиардов долларов, заявил ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«
"Мы недавно завершили анализ нанесенного ущерба. Причем детальный анализ. Мы потратили четыре года на это. И он документально зафиксирован. Это порядка более 150 миллиардов долларов – ущерб, который был нанесен за годы оккупации", - сказал Алиев.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе военную операцию, длившуюся сутки. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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