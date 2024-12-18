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Алиев прокомментировал смену власти в США
Алиев прокомментировал смену власти в США - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев прокомментировал смену власти в США
Баку надеется, что смена администрации в США будет сменой внешнеполитических ориентиров, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:09:00+03:00
2024-12-18T10:09:00+03:00
2024-12-18T10:36:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Баку надеется, что смена администрации в США будет сменой внешнеполитических ориентиров, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Все-таки надеюсь, что смена администрации в Соединенных Штатах будет также и сменой внешнеполитических ориентиров", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам Алиева, "надеяться на это позволяет опыт президентства господина (Дональда) Трампа в первый период, а также те заявления, которые были сделаны им и членами его команды в период предвыборной кампании и после нее". Ранее победивший на выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путём переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
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в мире, сша, азербайджан, ильхам алиев, дональд трамп, дмитрий киселев
В мире, США, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Дмитрий Киселев
Алиев прокомментировал смену власти в США
Алиев: Баку надеется на смену внешнеполитических ориентиров в США