https://ria.ru/20241218/aliev-1989841513.html

Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Политической мудрости в РФ и США хватит, чтобы кошмарный сценарий войны России с НАТО не реализовался, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:07:00+03:00

2024-12-18T10:07:00+03:00

2024-12-18T10:36:00+03:00

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ильхам алиев

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Политической мудрости в РФ и США хватит, чтобы кошмарный сценарий войны России с НАТО не реализовался, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий (военного противостояния РФ и НАТО – ред.) не реализовался", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989473211.html

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россия, сша, ильхам алиев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, в мире