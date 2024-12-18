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Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
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10:07 18.12.2024 (обновлено: 10:36 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989841513.html
Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Политической мудрости в РФ и США хватит, чтобы кошмарный сценарий войны России с НАТО не реализовался, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:07:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Политической мудрости в РФ и США хватит, чтобы кошмарный сценарий войны России с НАТО не реализовался, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий (военного противостояния РФ и НАТО – ред.) не реализовался", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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россия, сша, ильхам алиев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, в мире
Россия, США, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО, В мире
Алиев оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Алиев: РФ и США хватит мудрости, чтобы сценарий войны с НАТО не реализовался

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Политической мудрости в РФ и США хватит, чтобы кошмарный сценарий войны России с НАТО не реализовался, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий (военного противостояния РФ и НАТО – ред.) не реализовался", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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РоссияСШАИльхам АлиевДмитрий КиселевВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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