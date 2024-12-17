https://ria.ru/20241217/zurabishvili-1989757518.html

Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря

Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря - РИА Новости, 17.12.2024

Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили снова заявила, что отказывается сдать свой мандат по истечении ее полномочий 29 декабря, несмотря на избрание... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:53

2024-12-17T17:53

2024-12-17T17:55

в мире

грузия

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

евросоюз

протесты в грузии — 2024

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ЖЕНЕВА, 17 дек - РИА Новости. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили снова заявила, что отказывается сдать свой мандат по истечении ее полномочий 29 декабря, несмотря на избрание Михаила Кавелашвили новым главой государства. Ранее во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что действующий президент Зурабишвили покинет президентский дворец 29 декабря. "Да, ничего не изменилось", - заявила Зурабишвили в интервью швейцарской газете Temps, отвечая на вопрос, остается ли в силе ее позиция по отказу сдать мандат 29 декабря. Зурабишвили добавила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих. Она подчеркнула, что больше не поддерживает никаких контактов с правящей партией "Грузинская мечта". В здании парламента Грузии на проспекте Руставели 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее Зурабишвили заявляла, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241214/gruziya-1989083034.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, протесты в грузии — 2024