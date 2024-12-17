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Более 3,6 тысячи контейнерных площадок установят в Вологодской области - РИА Новости, 17.12.2024
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Вологодская область
 
17:36 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/zhestyannikov-1989750179.html
Более 3,6 тысячи контейнерных площадок установят в Вологодской области
Более 3,6 тысячи контейнерных площадок установят в Вологодской области - РИА Новости, 17.12.2024
Более 3,6 тысячи контейнерных площадок установят в Вологодской области
На территории Вологодской области за три года планируют обустроить 3656 контейнерных площадок, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:36
2024-12-17T17:36
вологодская область
вологодская область
россия
сергей жестянников
георгий филимонов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На территории Вологодской области за три года планируют обустроить 3656 контейнерных площадок, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Во вторник спикер Заксобрания находится на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, где обсудили тему обращения с твердыми коммунальными отходами. "С целью развития коммунальной инфраструктуры в Вологодской области в рамках Стратегии 2.0. разработан проект "Контейнерные площадки". За три года планируется обустроить 3656 контейнерных площадок. 1164 – в этом году, 1279 – в 2025, 1213 – в 2026. На эти цели выделено 277,8 миллиона рублей. Таким образом, будет ликвидирован дефицит контейнерных площадок, который сегодня составляет около 2,5 тысячи. Наш регион активно включился в раздельный сбор отходов. Благодаря нацпроекту "Экология" за счет средств субсидии приобретены 4684 специальных контейнера", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Спикер ЗСО отдельно отметил роль губернатора Вологодчины Георгия Филимонова. "Он всегда поддерживает инициативы, связанные с наведением порядка в сфере обращения с ТКО и лично в проактивном режиме контролирует ход ликвидации несанкционированной свалки на ул. Мудрова в Вологде", - отметил Жестянников Он добавил, что в ходе заседания Совета законодателей была высказана хорошая мысль по оптимизации тарификации услуги по обращению с ТКО. Было предложено каждому субъекту тщательно проанализировать, какое количество домохозяйств и в каком объеме выбрасывают отходы, исходя из этого, определить тариф и произвести расчеты по субсидированию. "И еще о важном. На заседании зашла речь о проведении Росприроднадзором проверки полигонов с целью дать оценку эффективности РОП (расширенной ответственности производителя). По оценке экспертов, объем недополученных средств может составить порядка 50 миллиардов рублей. Огромные деньги, которые можно было бы направить на укрепление инфраструктуры обращения с ТКО", - резюмировал он.
https://ria.ru/20241217/zhestyannikov-1989749281.html
https://ria.ru/20241216/filimonov-1989485540.html
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вологодская область, россия, сергей жестянников, георгий филимонов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Более 3,6 тысячи контейнерных площадок установят в Вологодской области

Жестянников: более 3,6 тысячи контейнерных площадок установят на Вологодчине

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На территории Вологодской области за три года планируют обустроить 3656 контейнерных площадок, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Во вторник спикер Заксобрания находится на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, где обсудили тему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Жестянников: деятельность регоператоров подлежит глубокому изучению
Вчера, 17:35
"С целью развития коммунальной инфраструктуры в Вологодской области в рамках Стратегии 2.0. разработан проект "Контейнерные площадки". За три года планируется обустроить 3656 контейнерных площадок. 1164 – в этом году, 1279 – в 2025, 1213 – в 2026. На эти цели выделено 277,8 миллиона рублей. Таким образом, будет ликвидирован дефицит контейнерных площадок, который сегодня составляет около 2,5 тысячи. Наш регион активно включился в раздельный сбор отходов. Благодаря нацпроекту "Экология" за счет средств субсидии приобретены 4684 специальных контейнера", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Спикер ЗСО отдельно отметил роль губернатора Вологодчины Георгия Филимонова.
"Он всегда поддерживает инициативы, связанные с наведением порядка в сфере обращения с ТКО и лично в проактивном режиме контролирует ход ликвидации несанкционированной свалки на ул. Мудрова в Вологде", - отметил Жестянников
Он добавил, что в ходе заседания Совета законодателей была высказана хорошая мысль по оптимизации тарификации услуги по обращению с ТКО. Было предложено каждому субъекту тщательно проанализировать, какое количество домохозяйств и в каком объеме выбрасывают отходы, исходя из этого, определить тариф и произвести расчеты по субсидированию.
"И еще о важном. На заседании зашла речь о проведении Росприроднадзором проверки полигонов с целью дать оценку эффективности РОП (расширенной ответственности производителя). По оценке экспертов, объем недополученных средств может составить порядка 50 миллиардов рублей. Огромные деньги, которые можно было бы направить на укрепление инфраструктуры обращения с ТКО", - резюмировал он.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Глава Вологодчины Филимонов: сфера здравоохранение – абсолютный приоритет
16 декабря, 15:42
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияСергей ЖестянниковГеоргий ФилимоновФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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