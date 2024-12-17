https://ria.ru/20241217/zdunov-1989798819.html
Глава Мордовии прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Глава Мордовии прочитал студентам лекцию о героях нашей страны - РИА Новости, 17.12.2024
Глава Мордовии прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Глава Мордовии Артём Здунов выступил в качестве лектора Российского общества "Знание", рассказав студентам о героях нашей страны, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T22:06
2024-12-17T22:06
2024-12-17T22:06
республика мордовия
артем здунов
российское общество "знание"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов выступил в качестве лектора Российского общества "Знание", рассказав студентам о героях нашей страны, сообщает пресс-служба главы республики. Лекция состоялась в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции "Знание. Герои". "Руководитель региона выступил перед студентами и молодыми педагогами с лекцией "Герои моей семьи - герои моей страны". Следующий 2025 год пройдет для нашей страны под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здунов подчеркнул: важно доносить до молодежи историческую правду, сохранять память о подвигах наших предков", - говорится в сообщении. Война выдвинула много великих полководцев. Славу Мордовии составляют генерал армии Максим Пуркаев, генерал-полковники Иван Болдин и Сергей Горюнов, маршал Советского Союза Сергей Ахромеев. Величайший подвиг совершил Герой Советского Союза Михаил Девятаев. В годы войны на территории республики было сформировано несколько воинских подразделений, среди которых легендарная 326-я Рославльская стрелковая дивизия. Ее бойцы громили фашистов под Москвой и Ржевом, в Ленинграде и Пскове, освобождали Эстонию, закончив славный боевой путь в Германии на Эльбе. "Тяжелейшие испытания выпали на долю тех, кто приближал Победу в тылу. Около 100 тысяч жителей Мордовии были мобилизованы на строительство Сурского оборонительного рубежа. Республика стала одним из центров Поволжья по реабилитации раненых - здесь размещались 13 госпиталей, 6 из них - в Саранске", - отмечается в сообщении. Мордовия приняла более 80 тысяч человек, вывезенных из фронтовой полосы, в том числе свыше 25 тысяч детей. Для размещения трех тысяч сирот было создано 26 интернатов. Уже в первые месяцы войны жители республики усыновили и взяли на воспитание почти половину из них. "В следующем году еще одной важной исторической датой станет 80-летие Парада Победы на Красной площади. Его участниками были более 80 уроженцев Мордовии, в их числе три полных кавалера ордена Славы и семь Героев Советского Союза, один из них - брат моего дедушки Василий Федорович Здунов. Нам всем важно всегда помнить: мы - дети победителей", - сказал глава Мордовии. Дело своих дедов и прадедов сейчас продолжают участники СВО - герои нашего времени. Глава Мордовии поблагодарил всех, кто помогает фронту, бойцам и их семьям, и подчеркнул: "Мы обязательно победим! Правда на нашей стороне!".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, российское общество "знание"
Республика Мордовия, Артем Здунов, Российское общество "Знание"
Глава Мордовии прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Глава Мордовии Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов выступил в качестве лектора Российского общества "Знание", рассказав студентам о героях нашей страны, сообщает пресс-служба главы республики.
Лекция состоялась в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции "Знание. Герои".
"Руководитель региона выступил перед студентами и молодыми педагогами с лекцией "Герои моей семьи - герои моей страны". Следующий 2025 год пройдет для нашей страны под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здунов
подчеркнул: важно доносить до молодежи историческую правду, сохранять память о подвигах наших предков", - говорится в сообщении.
Война выдвинула много великих полководцев. Славу Мордовии составляют генерал армии Максим Пуркаев, генерал-полковники Иван Болдин и Сергей Горюнов, маршал Советского Союза Сергей Ахромеев. Величайший подвиг совершил Герой Советского Союза Михаил Девятаев. В годы войны на территории республики было сформировано несколько воинских подразделений, среди которых легендарная 326-я Рославльская стрелковая дивизия. Ее бойцы громили фашистов под Москвой
и Ржевом
, в Ленинграде
и Пскове
, освобождали Эстонию
, закончив славный боевой путь в Германии
на Эльбе.
"Тяжелейшие испытания выпали на долю тех, кто приближал Победу в тылу. Около 100 тысяч жителей Мордовии были мобилизованы на строительство Сурского оборонительного рубежа. Республика стала одним из центров Поволжья
по реабилитации раненых - здесь размещались 13 госпиталей, 6 из них - в Саранске", - отмечается в сообщении.
Мордовия приняла более 80 тысяч человек, вывезенных из фронтовой полосы, в том числе свыше 25 тысяч детей. Для размещения трех тысяч сирот было создано 26 интернатов. Уже в первые месяцы войны жители республики усыновили и взяли на воспитание почти половину из них.
"В следующем году еще одной важной исторической датой станет 80-летие Парада Победы на Красной площади. Его участниками были более 80 уроженцев Мордовии, в их числе три полных кавалера ордена Славы и семь Героев Советского Союза, один из них - брат моего дедушки Василий Федорович Здунов. Нам всем важно всегда помнить: мы - дети победителей", - сказал глава Мордовии.
Дело своих дедов и прадедов сейчас продолжают участники СВО - герои нашего времени. Глава Мордовии поблагодарил всех, кто помогает фронту, бойцам и их семьям, и подчеркнул: "Мы обязательно победим! Правда на нашей стороне!".