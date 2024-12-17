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МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии - РИА Новости, 17.12.2024
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21:35 17.12.2024 (обновлено: 21:40 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html
МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии
МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии - РИА Новости, 17.12.2024
МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии
Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, являются соучастниками, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:35
2024-12-17T21:40
россия
игорь кириллов
москва
украина
мария захарова
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, являются соучастниками, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале отсутствие реакции Запада на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "Прошел уже весь день. Где же хоть какая-нибудь реакция из-за рубежа? Где "цивилизованные?" Где "объективные?"", - заявила Захарова. "Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, - соучастники", - отметила она. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989790310.html
https://ria.ru/20241217/oon-1989793587.html
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россия, игорь кириллов, москва, украина, мария захарова, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Игорь Кириллов, Москва, Украина, Мария Захарова, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии

Захарова обвинила Запад в соучастии в убийстве генерала Кириллова

© РИА НовостиМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, являются соучастниками, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале отсутствие реакции Запада на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Американский чиновник заявил о непричастности США к убийству Кириллова
Вчера, 20:46
"Прошел уже весь день. Где же хоть какая-нибудь реакция из-за рубежа? Где "цивилизованные?" Где "объективные?"", - заявила Захарова.
"Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, - соучастники", - отметила она.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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РоссияИгорь КирилловМоскваУкраинаМария ЗахароваВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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