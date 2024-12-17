https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html

МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии

МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии - РИА Новости, 17.12.2024

МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии

Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, являются соучастниками, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:35

2024-12-17T21:35

2024-12-17T21:40

россия

игорь кириллов

москва

украина

мария захарова

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, являются соучастниками, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале отсутствие реакции Запада на убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "Прошел уже весь день. Где же хоть какая-нибудь реакция из-за рубежа? Где "цивилизованные?" Где "объективные?"", - заявила Захарова. "Все, кто приветствуют теракты или намеренно замалчивают их, - соучастники", - отметила она. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989790310.html

https://ria.ru/20241217/oon-1989793587.html

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россия, игорь кириллов, москва, украина, мария захарова, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве