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В Астане задержали двух россиян, объявленных в международный розыск

В Астане задержали двух россиян, объявленных в международный розыск - РИА Новости, 17.12.2024

В Астане задержали двух россиян, объявленных в международный розыск

В Астане задержаны и готовятся к экстрадиции два гражданина России, которые находились в международном розыске за тяжкие преступления, сообщает во вторник... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:44

2024-12-17T20:44

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АСТАНА, 17 дек - РИА Новости. В Астане задержаны и готовятся к экстрадиции два гражданина России, которые находились в международном розыске за тяжкие преступления, сообщает во вторник пресс-служба МВД Казахстана. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий столичные полицейские задержали двух граждан Российской Федерации, объявленных в межгосударственный розыск за совершение тяжких преступлений... В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержан 67-летний гражданин РФ, разыскиваемый за преступления, совершенные в 1984 году. По данным ведомства, он обвиняется по четырём статьям: оставление в опасности, разбой, убийство и насильственные действия сексуального характера. После того, как ему удалось избежать наказания, в сентябре МВД России возобновило уголовное дело, объявив фигуранта в международный розыск. Второй задержанный - 47-летний гражданин РФ, уроженец Ингушетии, он находился в розыске по подозрению в установке взрывчатых веществ. Мужчина покинул территорию РФ до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах, заключили в казахстанском МВД.

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