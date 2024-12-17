Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали главу МСЭК во время получения взятки - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/zaderzhanie-1989778995.html
На Украине задержали главу МСЭК во время получения взятки
На Украине задержали главу МСЭК во время получения взятки - РИА Новости, 17.12.2024
На Украине задержали главу МСЭК во время получения взятки
Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник о задержании главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области, фигурантка за взятки... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:24
2024-12-17T19:24
в мире
украина
хмельницкая область
мариуполь
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989777935_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_7d00cba3037fa90676905f1d8b67b58e.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник о задержании главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области, фигурантка за взятки ставила фиктивные диагнозы уклонистам. "Сообщено о подозрении председателю областной медико-социальной экспертной комиссии №2 города Мариуполь по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Эта МСЭК временно дислоцируется в Хмельницком и принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам… По данным следствия, подозреваемая требовала у мужчины 5 тысяч долларов за положительное "решение вопроса" по установлению III группы инвалидности. Женщина задержана при получении этой суммы средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса. Утверждается, что по результатам обысков по месту жительства подозреваемой правоохранители изъяли более 20 000 долларов. Украинский премьер Денис Шмыгаль в конце октября сообщал, что кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку. Позднее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности чиновникам. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982272074.html
украина
хмельницкая область
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989777935_131:102:1099:828_1920x0_80_0_0_bd8431ccb66e225c08a257a43eea9f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, хмельницкая область, мариуполь, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Мариуполь, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
На Украине задержали главу МСЭК во время получения взятки

На Украине задержали главу МСЭК в Хмельницкой области во время получения взятки

© Фото : Офис Генерального прокурора/TelegramЗадержание главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области
Задержание главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Офис Генерального прокурора/Telegram
Задержание главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник о задержании главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области, фигурантка за взятки ставила фиктивные диагнозы уклонистам.
"Сообщено о подозрении председателю областной медико-социальной экспертной комиссии №2 города Мариуполь по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Эта МСЭК временно дислоцируется в Хмельницком и принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам… По данным следствия, подозреваемая требовала у мужчины 5 тысяч долларов за положительное "решение вопроса" по установлению III группы инвалидности. Женщина задержана при получении этой суммы средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Украине задержали организаторов схем уклонения от мобилизации
14 ноября, 14:39
Утверждается, что по результатам обысков по месту жительства подозреваемой правоохранители изъяли более 20 000 долларов.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в конце октября сообщал, что кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку. Позднее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности чиновникам.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
На Украине задержали главу военкомата, зарабатывавшего на уклонистах
6 ноября, 17:45
 
В миреУкраинаХмельницкая областьМариупольДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала