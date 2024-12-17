На Украине задержали главу МСЭК во время получения взятки
На Украине задержали главу МСЭК в Хмельницкой области во время получения взятки
© Фото : Офис Генерального прокурора/TelegramЗадержание главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области
© Фото : Офис Генерального прокурора/Telegram
Задержание главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил во вторник о задержании главы медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области, фигурантка за взятки ставила фиктивные диагнозы уклонистам.
"Сообщено о подозрении председателю областной медико-социальной экспертной комиссии №2 города Мариуполь по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Эта МСЭК временно дислоцируется в Хмельницком и принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам… По данным следствия, подозреваемая требовала у мужчины 5 тысяч долларов за положительное "решение вопроса" по установлению III группы инвалидности. Женщина задержана при получении этой суммы средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
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Утверждается, что по результатам обысков по месту жительства подозреваемой правоохранители изъяли более 20 000 долларов.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в конце октября сообщал, что кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку. Позднее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности чиновникам.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ