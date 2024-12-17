Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 17.12.2024 (обновлено: 02:15 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/yemen-1989575966.html
США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов
США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов - РИА Новости, 17.12.2024
США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов
Американские истребители нанесли воздушный удар по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением "Ансар РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T01:41
2024-12-17T02:15
в мире
сана
йемен
тель-авив
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0827564d7e1df1e3e4c040626a68334b.jpg
КАИР, 17 дек - РИА Новости. Американские истребители нанесли воздушный удар по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.&quot;Авиаудар был нанесен по штаб-квартире минобороны в центре Саны&quot;, — сказал он, добавив, что в небе над Саной наблюдаются интенсивные полеты истребителей.Позднее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение авиаудара."Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли точечный авиаудар по ключевому пункту управления и контроля, находящемуся в ведении поддерживаемых Ираном хуситов на контролируемой хуситами территории в Сане, Йемен", — говорится в заявлении командования.Из этого военного объекта хуситы якобы осуществляли координацию атак против коммерческих кораблей США в Красном море и Аденском заливе, утверждает CENTCOM.Бомбардировка произошла на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по объекту израильской армии в Тель-Авиве.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20241211/esmintsy-1988530618.html
https://ria.ru/20241209/khusity-1988217574.html
https://ria.ru/20241216/ataka-1989549763.html
сана
йемен
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cf076e61f0a806e18bfad6ecdf8abc86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сана, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сана, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов

США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов в Сане

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 17 дек - РИА Новости. Американские истребители нанесли воздушный удар по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«

"Авиаудар был нанесен по штаб-квартире минобороны в центре Саны", — сказал он, добавив, что в небе над Саной наблюдаются интенсивные полеты истребителей.

Позднее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение авиаудара.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли точечный авиаудар по ключевому пункту управления и контроля, находящемуся в ведении поддерживаемых Ираном хуситов на контролируемой хуситами территории в Сане, Йемен", — говорится в заявлении командования.
Эсминец ВМС США USS O'Kane (DDG 77) - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе
11 декабря, 03:44
Из этого военного объекта хуситы якобы осуществляли координацию атак против коммерческих кораблей США в Красном море и Аденском заливе, утверждает CENTCOM.
Бомбардировка произошла на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по объекту израильской армии в Тель-Авиве.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде
9 декабря, 17:15
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Вчера, 20:40
 
В миреСанаЙеменТель-АвивАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала