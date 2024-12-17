https://ria.ru/20241217/yemen-1989575966.html

США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов

США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов - РИА Новости, 17.12.2024

США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов

Американские истребители нанесли воздушный удар по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением "Ансар РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T01:41

2024-12-17T01:41

2024-12-17T02:15

в мире

сана

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тель-авив

ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Американские истребители нанесли воздушный удар по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Авиаудар был нанесен по штаб-квартире минобороны в центре Саны", — сказал он, добавив, что в небе над Саной наблюдаются интенсивные полеты истребителей.Позднее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение авиаудара."Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли точечный авиаудар по ключевому пункту управления и контроля, находящемуся в ведении поддерживаемых Ираном хуситов на контролируемой хуситами территории в Сане, Йемен", — говорится в заявлении командования.Из этого военного объекта хуситы якобы осуществляли координацию атак против коммерческих кораблей США в Красном море и Аденском заливе, утверждает CENTCOM.Бомбардировка произошла на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по объекту израильской армии в Тель-Авиве.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20241211/esmintsy-1988530618.html

https://ria.ru/20241209/khusity-1988217574.html

https://ria.ru/20241216/ataka-1989549763.html

сана

йемен

тель-авив

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в мире, сана, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024