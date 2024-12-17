США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов
США нанесли удар по зданию минобороны правительства хуситов в Сане
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
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КАИР, 17 дек - РИА Новости. Американские истребители нанесли воздушный удар по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
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"Авиаудар был нанесен по штаб-квартире минобороны в центре Саны", — сказал он, добавив, что в небе над Саной наблюдаются интенсивные полеты истребителей.
Позднее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение авиаудара.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли точечный авиаудар по ключевому пункту управления и контроля, находящемуся в ведении поддерживаемых Ираном хуситов на контролируемой хуситами территории в Сане, Йемен", — говорится в заявлении командования.
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Из этого военного объекта хуситы якобы осуществляли координацию атак против коммерческих кораблей США в Красном море и Аденском заливе, утверждает CENTCOM.
Бомбардировка произошла на следующий день после того, как "Ансар Алла" объявило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по объекту израильской армии в Тель-Авиве.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
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Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.