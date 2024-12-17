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В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту - РИА Новости, 17.12.2024
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05:21 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/yars-1989584281.html
В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту
В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту - РИА Новости, 17.12.2024
В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту
Загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ракетного комплекса (РК) "Ярс" в шахтную пусковую установку проведена в Козельском ракетном... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:21
2024-12-17T05:21
безопасность
калужская область
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ракетного комплекса (РК) "Ярс" в шахтную пусковую установку проведена в Козельском ракетном соединении в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили Минобороны России. "В Козельском ракетном соединении (Калужская область) в преддверии профессионального праздника стратегических ракетчиков проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - сказали в ведомстве. Переоснащение перевооружаемого полка Козельского ракетного соединения на РК "Ярс" стационарного базирования завершится в следующем году, напомнили в Минобороны РФ. Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. "Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач", - добавили в ведомстве. Как отметил начальник расчета, загрузка МБР проводится в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. "Сложные технологические мероприятия, которые требуют от личного состава выдержки, железной дисциплины и неукоснительного выполнения всех задач командира", - отметил он. По его словам, для переобучения личного состава на новые ракетные комплексы в течение всего учебного года проводится комплекс мероприятий, в которые входят как лекционные, так и практические занятия на тренажерах, учебно-тренировочных средствах, на которых личный состав повышает навыки.
https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html
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безопасность, калужская область, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Калужская область, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту

В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахтную установку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ракетного комплекса (РК) "Ярс" в шахтную пусковую установку проведена в Козельском ракетном соединении в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили Минобороны России.
"В Козельском ракетном соединении (Калужская область) в преддверии профессионального праздника стратегических ракетчиков проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - сказали в ведомстве.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов"
22 марта, 14:57
Переоснащение перевооружаемого полка Козельского ракетного соединения на РК "Ярс" стационарного базирования завершится в следующем году, напомнили в Минобороны РФ. Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.
"Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач", - добавили в ведомстве.
Как отметил начальник расчета, загрузка МБР проводится в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. "Сложные технологические мероприятия, которые требуют от личного состава выдержки, железной дисциплины и неукоснительного выполнения всех задач командира", - отметил он.
По его словам, для переобучения личного состава на новые ракетные комплексы в течение всего учебного года проводится комплекс мероприятий, в которые входят как лекционные, так и практические занятия на тренажерах, учебно-тренировочных средствах, на которых личный состав повышает навыки.
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в Козельском ракетном соединении - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Калужской области загрузили в пусковую установку ракету "Ярс"
7 ноября, 05:02
 
БезопасностьКалужская областьРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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