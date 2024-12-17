https://ria.ru/20241217/yars-1989584281.html

В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту

В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту - РИА Новости, 17.12.2024

В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР "Ярс" в шахту

Загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ракетного комплекса (РК) "Ярс" в шахтную пусковую установку проведена в Козельском ракетном... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:21

2024-12-17T05:21

2024-12-17T05:21

безопасность

калужская область

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ракетного комплекса (РК) "Ярс" в шахтную пусковую установку проведена в Козельском ракетном соединении в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили Минобороны России. "В Козельском ракетном соединении (Калужская область) в преддверии профессионального праздника стратегических ракетчиков проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - сказали в ведомстве. Переоснащение перевооружаемого полка Козельского ракетного соединения на РК "Ярс" стационарного базирования завершится в следующем году, напомнили в Минобороны РФ. Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. "Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач", - добавили в ведомстве. Как отметил начальник расчета, загрузка МБР проводится в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. "Сложные технологические мероприятия, которые требуют от личного состава выдержки, железной дисциплины и неукоснительного выполнения всех задач командира", - отметил он. По его словам, для переобучения личного состава на новые ракетные комплексы в течение всего учебного года проводится комплекс мероприятий, в которые входят как лекционные, так и практические занятия на тренажерах, учебно-тренировочных средствах, на которых личный состав повышает навыки.

https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html

https://ria.ru/20241107/yars-1982338219.html

калужская область

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безопасность, калужская область, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)