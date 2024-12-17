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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989803994.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах - РИА Новости, 17.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах
Несколько взрывов прозвучали в Черкассах на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:38
2024-12-17T23:38
специальная военная операция на украине
россия
черкассы
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Черкассах на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
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россия, черкассы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черкассы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах

В Черкассах прогремели несколько взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Черкассах на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧеркассыУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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