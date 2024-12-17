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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах - РИА Новости, 17.12.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах

Несколько взрывов прозвучали в Черкассах на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T23:38

2024-12-17T23:38

2024-12-17T23:38

специальная военная операция на украине

россия

черкассы

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Черкассах на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Черкассах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html

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россия, черкассы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины