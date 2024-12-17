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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:09

2024-12-17T11:09

2024-12-17T11:09

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live. "Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что работает ПВО. На данный момент в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киев

киевская область

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