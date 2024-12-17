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В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Николаев на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:06
2024-12-17T09:06
2024-12-17T09:06
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Николаев на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Николаев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В ряде областей Украины, в том числе в Николаевской, на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина)
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы