https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989595085.html

В двух областях Украины прогремели взрывы

В двух областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024

В двух областях Украины прогремели взрывы

Взрывы раздались в Киевской и Черниговской областях Украины на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:56

2024-12-17T07:56

2024-12-17T07:56

специальная военная операция на украине

в мире

черниговская область

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в Киевской и Черниговской областях Украины на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Киевская, Черниговская области - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. В Киевской и Черниговской областях на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989578490.html

черниговская область

украина

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в мире, черниговская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины