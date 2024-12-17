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В двух областях Украины прогремели взрывы
В двух областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024
В двух областях Украины прогремели взрывы
Взрывы раздались в Киевской и Черниговской областях Украины на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:56
2024-12-17T07:56
2024-12-17T07:56
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в Киевской и Черниговской областях Украины на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Киевская, Черниговская области - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. В Киевской и Черниговской областях на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины прогремели взрывы
В двух областях Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы