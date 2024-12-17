https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989578490.html
В Сумском районе прогремели взрывы
В Сумском районе прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024
В Сумском районе прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Сумском районе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:45
2024-12-17T02:45
2024-12-17T02:45
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумском районе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях Украины. "Сумский район - взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумском районе прогремели взрывы
В Сумском районе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы