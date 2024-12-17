https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989572231.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:36

2024-12-17T00:36

2024-12-17T00:36

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913545635_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b894fff97d2e2575c92329e2db1c83c3.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Херсоне слышны взрывы", - сообщает телеканал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989382512.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, россия, херсонская область