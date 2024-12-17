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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:36
2024-12-17T00:36
2024-12-17T00:36
специальная военная операция на украине
херсон
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херсонская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Херсоне слышны взрывы", - сообщает телеканал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989382512.html
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херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы