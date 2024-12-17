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Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели - РИА Новости, 17.12.2024
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17:19 17.12.2024 (обновлено: 17:23 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989743349.html
Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели
Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели - РИА Новости, 17.12.2024
Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели
Иномарку Toyota Camry, которая, предположительно, является служебным автомобилем погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:19
2024-12-17T17:23
происшествия
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
войска рхбз
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Иномарку Toyota Camry, которая, предположительно, является служебным автомобилем погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, увозят с места взрыва на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Также с места вывезен автомобиль каршеринга, который обыскивался после ЧП.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
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происшествия, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов, войска рхбз, видео
Происшествия, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Иномарку Toyota Camry, которая, предположительно, является служебным автомобилем погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, увозят с места взрыва на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T17:19
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Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели

От места гибели Кириллова увозят иномарку, которая может быть его служебным авто

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Иномарку Toyota Camry, которая, предположительно, является служебным автомобилем погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, увозят с места взрыва на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Также с места вывезен автомобиль каршеринга, который обыскивался после ЧП.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
 
ПроисшествияМоскваВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеИгорь КирилловВойска РХБЗ
 
 
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