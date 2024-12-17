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Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели

Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели - РИА Новости, 17.12.2024

Служебную машину начальника войск РХБЗ Кириллова увозят с места его гибели

Иномарку Toyota Camry, которая, предположительно, является служебным автомобилем погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:19

2024-12-17T17:19

2024-12-17T17:23

происшествия

москва

взрыв на рязанском проспекте в москве

игорь кириллов

войска рхбз

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Иномарку Toyota Camry, которая, предположительно, является служебным автомобилем погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, увозят с места взрыва на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Также с места вывезен автомобиль каршеринга, который обыскивался после ЧП.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-17T17:19 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов, войска рхбз, видео