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С места взрыва, при котором погиб Кириллов, изъяли фрагменты взрывчатки
С места взрыва, при котором погиб Кириллов, изъяли фрагменты взрывчатки - РИА Новости, 17.12.2024
С места взрыва, при котором погиб Кириллов, изъяли фрагменты взрывчатки
Криминалисты изъяли с места взрыва, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игор Кириллов, фрагменты взрывчатки и другие вещественный... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:23
2024-12-17T13:23
2024-12-17T13:30
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Криминалисты изъяли с места взрыва, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игор Кириллов, фрагменты взрывчатки и другие вещественный доказательства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам будут назначены необходимые экспертизы", - сказала она.
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москва
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов, Москва
С места взрыва, при котором погиб Кириллов, изъяли фрагменты взрывчатки
Криминалисты изъяли с места взрыва, где погиб Кириллов, фрагменты взрывчатки