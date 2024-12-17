https://ria.ru/20241217/vzryv-1989671779.html

С места взрыва, при котором погиб Кириллов, изъяли фрагменты взрывчатки

С места взрыва, при котором погиб Кириллов, изъяли фрагменты взрывчатки - РИА Новости, 17.12.2024

С места взрыва, при котором погиб Кириллов, изъяли фрагменты взрывчатки

Криминалисты изъяли с места взрыва, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игор Кириллов, фрагменты взрывчатки и другие вещественный... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:23

2024-12-17T13:23

2024-12-17T13:30

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

игорь кириллов

москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Криминалисты изъяли с места взрыва, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игор Кириллов, фрагменты взрывчатки и другие вещественный доказательства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам будут назначены необходимые экспертизы", - сказала она.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

москва

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов, москва