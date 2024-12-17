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Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов - РИА Новости, 17.12.2024
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10:27 17.12.2024 (обновлено: 11:19 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989619542.html
Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов
Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов - РИА Новости, 17.12.2024
Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов
Организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились, написал глава... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:27
2024-12-17T11:19
войска рхбз
госдума рф
игорь кириллов
андрей картаполов
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились, написал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале."Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились", — заявил он.Глава комитета Госдумы также выразил соболезнования родным и близким Кириллова. По словам Картаполова, начальник войск РХБЗ был профессионалом высочайшего класса, принципиальным, мужественным и сильным духом человеком."Его государственное служение Отчизне было примером высокой гражданственности, его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим", - отметил Картаполов.
https://ria.ru/20241217/dvor-1989617153.html
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войска рхбз, госдума рф, игорь кириллов, андрей картаполов, происшествия
Войска РХБЗ, Госдума РФ, Игорь Кириллов, Андрей Картаполов, Происшествия
Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов

Депутат ГД Картаполов пообещал наказание убийцам начальника войск РХБЗ Кириллова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились, написал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале.
"Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились", — заявил он.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов
Вчера, 10:16
Глава комитета Госдумы также выразил соболезнования родным и близким Кириллова. По словам Картаполова, начальник войск РХБЗ был профессионалом высочайшего класса, принципиальным, мужественным и сильным духом человеком.
"Его государственное служение Отчизне было примером высокой гражданственности, его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим", - отметил Картаполов.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Войска РХБЗГосдума РФИгорь КирилловАндрей КартаполовПроисшествия
 
 
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