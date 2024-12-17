https://ria.ru/20241217/vzryv-1989619542.html

Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов

Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов - РИА Новости, 17.12.2024

Причастные к убийству Кириллова будут наказаны, заявил Картаполов

Организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились, написал глава... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:27

2024-12-17T10:27

2024-12-17T11:19

войска рхбз

госдума рф

игорь кириллов

андрей картаполов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989610656_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125c633aea7bfa989cb5a6102624945a.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились, написал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале."Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились", — заявил он.Глава комитета Госдумы также выразил соболезнования родным и близким Кириллова. По словам Картаполова, начальник войск РХБЗ был профессионалом высочайшего класса, принципиальным, мужественным и сильным духом человеком."Его государственное служение Отчизне было примером высокой гражданственности, его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим", - отметил Картаполов.

https://ria.ru/20241217/dvor-1989617153.html

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989617850.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

войска рхбз, госдума рф, игорь кириллов, андрей картаполов, происшествия