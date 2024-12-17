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Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга

Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга - РИА Новости, 17.12.2024

Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:20

2024-12-17T10:20

2024-12-17T12:17

происшествия

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игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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происшествия, москва, россия, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве