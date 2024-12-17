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Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга - РИА Новости, 17.12.2024
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10:20 17.12.2024 (обновлено: 12:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989617850.html
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга - РИА Новости, 17.12.2024
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга
Сотрудники правоохранительных органов обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:20
2024-12-17T12:17
происшествия
москва
россия
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
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происшествия, москва, россия, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Россия, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга

У дома на Рязанском проспекте, где погиб Кириллов, обыскивают авто каршеринга

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Полиция не пропускает машины во двор дома в Москве, где погиб Кириллов
Вчера, 10:16
 
ПроисшествияМоскваРоссияИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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