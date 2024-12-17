https://ria.ru/20241217/vzryv-1989617850.html
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга - РИА Новости, 17.12.2024
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга
Сотрудники правоохранительных органов обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:20
2024-12-17T10:20
2024-12-17T12:17
происшествия
москва
россия
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989616597_0:247:2791:1817_1920x0_80_0_0_f817dfc09f25f1231e2fb1520f6f36b0.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/dvor-1989617153.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989616597_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_042d83ee7696a2b046c4a49a3b03c53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Россия, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Возле дома в Москве, где погиб Кириллов, обыскивают автомобиль каршеринга
У дома на Рязанском проспекте, где погиб Кириллов, обыскивают авто каршеринга