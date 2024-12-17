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Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили
Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили - РИА Новости, 17.12.2024
Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили
Территория двора на Рязанском проспекте, где в результате взрыва погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, оцеплена, на месте работают... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:55
2024-12-17T08:55
2024-12-17T09:14
москва
происшествия
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Территория двора на Рязанском проспекте, где в результате взрыва погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, оцеплена, на месте работают правоохранительные органы и медики, передает корреспондент РИА Новости.На месте ЧП находятся несколько машин СК и МВД, а также автомобили скорой медицинской помощи.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих., где был взрыв, оцеплена, там работают правоохранители и медики, передает корреспондент РИА Новости
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T08:55
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PT0M46S
РИА Новости
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москва, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве, видео, игорь кириллов
Москва, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов
Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Территория двора на Рязанском проспекте, где в результате взрыва погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, оцеплена, на месте работают правоохранительные органы и медики, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T08:55
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PT0M46S
Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили
Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве, где прогремел взрыв, оцепили