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Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили

Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили - РИА Новости, 17.12.2024

Территорию двора на Рязанском проспекте в Москве оцепили

Территория двора на Рязанском проспекте, где в результате взрыва погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, оцеплена, на месте работают... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:55

2024-12-17T08:55

2024-12-17T09:14

москва

происшествия

взрыв на рязанском проспекте в москве

игорь кириллов

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Территория двора на Рязанском проспекте, где в результате взрыва погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, оцеплена, на месте работают правоохранительные органы и медики, передает корреспондент РИА Новости.На месте ЧП находятся несколько машин СК и МВД, а также автомобили скорой медицинской помощи.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих., где был взрыв, оцеплена, там работают правоохранители и медики, передает корреспондент РИА Новости

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве, видео, игорь кириллов