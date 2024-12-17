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Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
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08:55 17.12.2024
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Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:55
2024-12-17T08:55
происшествия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место происшествия, а также поврежденный подъезд. Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, погибли два человека. По информации СК, бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте была заложена в самокат.
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РИА Новости
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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происшествия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место происшествия, а также поврежденный подъезд.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, погибли два человека.

По информации СК, бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте была заложена в самокат.
2024-12-17T08:55
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Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов

Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место происшествия, а также поврежденный подъезд.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, погибли два человека.

По информации СК, бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте была заложена в самокат.
 
ПроисшествияМоскваИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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