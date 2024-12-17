https://ria.ru/20241217/vzryv-1989599132.html
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:55
2024-12-17T08:55
2024-12-17T08:55
происшествия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989598312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d67b25a6818505598db6c64aa399a69.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место происшествия, а также поврежденный подъезд. Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, погибли два человека. По информации СК, бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте была заложена в самокат.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989598312_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b68b631bede1d543b8ba8af4ef4552cd.jpg
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T08:55
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место происшествия, а также поврежденный подъезд.
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, погибли два человека.
По информации СК, бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте была заложена в самокат.
2024-12-17T08:55
true
PT0M46S
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов