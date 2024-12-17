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Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов

Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов - РИА Новости, 17.12.2024

Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов

Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:55

2024-12-17T08:55

2024-12-17T08:55

происшествия

москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с места взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. На них видно, как сотрудники правоохранительных органов обследуют место происшествия, а также поврежденный подъезд. Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, погибли два человека. По информации СК, бомба мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте была заложена в самокат.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве 2024-12-17T08:55 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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