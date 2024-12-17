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Следователи осматривают место взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Следователи осматривают место взрыва на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 17.12.2024

Следователи осматривают место взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Следователи осматривают место происшествия на Рязанском проспекте в Москве, будут назначены экспертизы, идут оперативно-разыскные мероприятия, сообщает СК РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:48

2024-12-17T07:48

2024-12-17T07:49

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи осматривают место происшествия на Рязанском проспекте в Москве, будут назначены экспертизы, идут оперативно-разыскные мероприятия, сообщает СК РФ. "Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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