https://ria.ru/20241217/vzryv-1989593533.html
Следствие работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Следствие работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 17.12.2024
Следствие работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Следственная группа приступила к работе на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, где, предположительно, погибли 2 человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:33
2024-12-17T07:33
2024-12-17T07:49
происшествия
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Следственная группа приступила к работе на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, где, предположительно, погибли 2 человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее собеседник агентства в экстренных службах сообщил, что на Рязанском проспекте взорвалось неизвестное устройство, предположительно, погибли два человека, повреждено остекление дома."На месте взрыва работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Следствие работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Следственная группа работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Следственная группа приступила к работе на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, где, предположительно, погибли 2 человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее собеседник агентства в экстренных службах сообщил, что на Рязанском проспекте взорвалось неизвестное устройство, предположительно, погибли два человека, повреждено остекление дома.
"На месте взрыва работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.