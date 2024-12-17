https://ria.ru/20241217/vzryv-1989593533.html

Следствие работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Следствие работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 17.12.2024

Следствие работает на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Следственная группа приступила к работе на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, где, предположительно, погибли 2 человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:33

2024-12-17T07:33

2024-12-17T07:49

происшествия

москва

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Следственная группа приступила к работе на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, где, предположительно, погибли 2 человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее собеседник агентства в экстренных службах сообщил, что на Рязанском проспекте взорвалось неизвестное устройство, предположительно, погибли два человека, повреждено остекление дома."На месте взрыва работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989592123.html

москва

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2024

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