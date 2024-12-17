https://ria.ru/20241217/vyzhivshiy-1989722323.html

СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте

СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024

СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте

После взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выжил только его водитель, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:57

2024-12-17T15:57

2024-12-17T15:57

взрыв на рязанском проспекте в москве

войска рхбз

игорь кириллов

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. После взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выжил только его водитель, сообщил Telegram-канал Mash."Единственный выживший в результате подрыва генерал-лейтенанта — его водитель. В момент активации СВУ он сидел за рулем", — говорится в публикации.Как отмечает издание, мужчина получил контузию. Также, по информации канала, осколки стекла задели его лицо и руки.Взрыв прогремел во вторник около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту. По предварительной информации, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял около дома. Погиб Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989706566.html

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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-17T15:57 true PT0M22S

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взрыв на рязанском проспекте в москве, войска рхбз, игорь кириллов, москва, происшествия