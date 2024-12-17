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СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
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15:57 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/vyzhivshiy-1989722323.html
СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте
СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте
После взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выжил только его водитель, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:57
2024-12-17T15:57
взрыв на рязанском проспекте в москве
войска рхбз
игорь кириллов
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. После взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выжил только его водитель, сообщил Telegram-канал Mash."Единственный выживший в результате подрыва генерал-лейтенанта — его водитель. В момент активации СВУ он сидел за рулем", — говорится в публикации.Как отмечает издание, мужчина получил контузию. Также, по информации канала, осколки стекла задели его лицо и руки.Взрыв прогремел во вторник около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту. По предварительной информации, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял около дома. Погиб Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989706566.html
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РИА Новости
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
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взрыв на рязанском проспекте в москве, войска рхбз, игорь кириллов, москва, происшествия
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Москва, Происшествия
СМИ сообщили об одном выжившем после взрыва на Рязанском проспекте

Mash: после взрыва на Рязанском проспекте выжил только водитель Кириллова

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. После взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, выжил только его водитель, сообщил Telegram-канал Mash.
"Единственный выживший в результате подрыва генерал-лейтенанта — его водитель. В момент активации СВУ он сидел за рулем", — говорится в публикации.
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Момент взрыва, при котором погиб Кириллов, попал на видео
Вчера, 14:53
Как отмечает издание, мужчина получил контузию. Также, по информации канала, осколки стекла задели его лицо и руки.
Взрыв прогремел во вторник около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту. По предварительной информации, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял около дома. Погиб Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства
Вчера, 13:00
 
Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеВойска РХБЗИгорь КирилловМоскваПроисшествия
 
 
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