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Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS - РИА Новости, 17.12.2024
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17:47 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/vuchich-1989754710.html
Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS
Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS - РИА Новости, 17.12.2024
Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что должен будет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ожидаемое введение санкций США против "Нефтяной индустрии РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:47
2024-12-17T17:47
экономика
сербия
сша
россия
александр вучич
владимир путин
газпром
нефтяная индустрия сербии
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БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что должен будет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ожидаемое введение санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром"). "Должен буду с Путиным разговаривать и о санкциях против NIS, и о договоре о газоснабжении. Буду ли разговаривать по телефону или как-то иначе, посмотрим. Но, во всяком случае, должен поговорить с ним", - заявил Вучич на полях заседания правительства Сербии во вторник. Сербский президент также поручил правительству создать рабочую группу по вопросу ожидаемых ограничительных мер против "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии заявил в ночь на понедельник о начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против Нефтяной индустрии Сербии "уже завтра". В конце октября он провел первый за 2,5 года телефонный разговор с российским лидером. Вучич указал в субботу, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html
https://ria.ru/20241215/belgrad-1989346096.html
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экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, владимир путин, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз
Экономика, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, Евросоюз
Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS

Президент Сербии Вучич заявил, что должен обсудить с Путиным санкции против NIS

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что должен будет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ожидаемое введение санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром").
"Должен буду с Путиным разговаривать и о санкциях против NIS, и о договоре о газоснабжении. Буду ли разговаривать по телефону или как-то иначе, посмотрим. Но, во всяком случае, должен поговорить с ним", - заявил Вучич на полях заседания правительства Сербии во вторник.
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Покупателям СПГ из США придется просить газ у России, заявил Вучич
12 ноября, 17:31
Сербский президент также поручил правительству создать рабочую группу по вопросу ожидаемых ограничительных мер против "Нефтяной индустрии Сербии".
Президент Сербии заявил в ночь на понедельник о начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против Нефтяной индустрии Сербии "уже завтра". В конце октября он провел первый за 2,5 года телефонный разговор с российским лидером.
Вучич указал в субботу, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
Рабочий на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны
15 декабря, 23:21
Президент Сербии сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS
14 декабря, 00:26
 
ЭкономикаСербияСШАРоссияАлександр ВучичВладимир ПутинГазпромНефтяная индустрия СербииЕвросоюз
 
 
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