https://ria.ru/20241217/vuchich-1989754710.html

Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS

Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS - РИА Новости, 17.12.2024

Вучич хочет обсудить с Путиным ожидаемые санкции США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что должен будет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ожидаемое введение санкций США против "Нефтяной индустрии РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:47

2024-12-17T17:47

2024-12-17T17:47

экономика

сербия

сша

россия

александр вучич

владимир путин

газпром

нефтяная индустрия сербии

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БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что должен будет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ожидаемое введение санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром"). "Должен буду с Путиным разговаривать и о санкциях против NIS, и о договоре о газоснабжении. Буду ли разговаривать по телефону или как-то иначе, посмотрим. Но, во всяком случае, должен поговорить с ним", - заявил Вучич на полях заседания правительства Сербии во вторник. Сербский президент также поручил правительству создать рабочую группу по вопросу ожидаемых ограничительных мер против "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии заявил в ночь на понедельник о начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против Нефтяной индустрии Сербии "уже завтра". В конце октября он провел первый за 2,5 года телефонный разговор с российским лидером. Вучич указал в субботу, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html

https://ria.ru/20241215/belgrad-1989346096.html

https://ria.ru/20241214/vuchich-1989167666.html

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экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, владимир путин, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз