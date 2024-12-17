https://ria.ru/20241217/vsu-1989597372.html

Жительница Суджи рассказала, как украинские боевики вывозили ценные вещи

Жительница Суджи рассказала, как украинские боевики вывозили ценные вещи - РИА Новости, 17.12.2024

Жительница Суджи рассказала, как украинские боевики вывозили ценные вещи

Украинские боевики вывозили из Суджи Курской области на Украину золото, технику, а также мебель, рассказала жительница города Наталья Разуменко. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:30

2024-12-17T08:30

2024-12-17T08:30

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

родион мирошник

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинские боевики вывозили из Суджи Курской области на Украину золото, технику, а также мебель, рассказала жительница города Наталья Разуменко. Показания Разуменко есть в распоряжении РИА Новости, их предоставил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Сейчас женщина находится в пункте временного размещения (ПВР). "Они (ВСУ) обмародерили всю Суджу. Одна группа заезжала - забирали машины, золото, деньги, всё, что оставалось дома, телефоны, планшеты. Другая группа заезжала, еще что-то брала - телевизоры, технику, в гараже что было... Потом в конце начали брать мебель. Грузили в микроавтобусы и вывозили на Украину", - рассказала Разуменко Мирошнику. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди украинских военных и наемников есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241217/rogov-1989593003.html

https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html

https://ria.ru/20241217/vsu-1989596807.html

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, родион мирошник, валерий герасимов, вооруженные силы украины