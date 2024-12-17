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Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения
Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения - РИА Новости, 17.12.2024
Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения
Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз, сообщил командующий РВСН генерал-полковник... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:15
2024-12-17T00:15
2024-12-17T00:15
безопасность
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. "В настоящее время испытания перспективных средств стратегических вооружений проводятся в соответствии с намеченными планами промышленности и министерства обороны России, а также утвержденными программными документами. Изменять существующий порядок или наращивать темпы и объемы испытаний нет необходимости. Тем не менее, при нарастании внешних угроз эти программы могут быть пересмотрены, в том числе с целью повышения интенсивности проводимых работ", - сказал Каракаев.
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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения
Каракаев: Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения