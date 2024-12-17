https://ria.ru/20241217/vooruzhenie-1989571011.html

Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения

Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения - РИА Новости, 17.12.2024

Россия может повысить интенсивность испытаний ракетного вооружения

Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз, сообщил командующий РВСН генерал-полковник... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:15

2024-12-17T00:15

2024-12-17T00:15

безопасность

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. "В настоящее время испытания перспективных средств стратегических вооружений проводятся в соответствии с намеченными планами промышленности и министерства обороны России, а также утвержденными программными документами. Изменять существующий порядок или наращивать темпы и объемы испытаний нет необходимости. Тем не менее, при нарастании внешних угроз эти программы могут быть пересмотрены, в том числе с целью повышения интенсивности проводимых работ", - сказал Каракаев.

https://ria.ru/20241029/putin-1980739043.html

россия

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2024

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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда