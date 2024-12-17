https://ria.ru/20241217/voennye-1989702388.html

ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области - РИА Новости, 17.12.2024

ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки "Север" сбросили гранаты на пытавшихся заминировать дорогу в Харьковской области боевиков ВСУ и не дали им этого сделать,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:43

2024-12-17T14:43

2024-12-17T14:43

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" сбросили гранаты на пытавшихся заминировать дорогу в Харьковской области боевиков ВСУ и не дали им этого сделать, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет БПЛА группировки войск "Север" сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области обнаружили боевиков ВСУ, которые пытались заминировать дорогу. Далее оператор российского боевого беспилотника выждал подходящий момент, и точно поразил боевиков, сбросив на них осколочные гранатомётные выстрелы и сорвал попытки заминировать дорогу. "В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение личного состава противника", - подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, ведомство выложило видеоролик, снятый камерой, установленной на беспилотнике. Видно, как гранаты падают в непосредственной близости от украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность