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ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/voennye-1989702388.html
ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки "Север" сбросили гранаты на пытавшихся заминировать дорогу в Харьковской области боевиков ВСУ и не дали им этого сделать,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:43
2024-12-17T14:43
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" сбросили гранаты на пытавшихся заминировать дорогу в Харьковской области боевиков ВСУ и не дали им этого сделать, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет БПЛА группировки войск "Север" сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области обнаружили боевиков ВСУ, которые пытались заминировать дорогу. Далее оператор российского боевого беспилотника выждал подходящий момент, и точно поразил боевиков, сбросив на них осколочные гранатомётные выстрелы и сорвал попытки заминировать дорогу. "В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение личного состава противника", - подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, ведомство выложило видеоролик, снятый камерой, установленной на беспилотнике. Видно, как гранаты падают в непосредственной близости от украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

Бойцы "Севера" сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" сбросили гранаты на пытавшихся заминировать дорогу в Харьковской области боевиков ВСУ и не дали им этого сделать, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет БПЛА группировки войск "Север" сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Уничтожение живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
15 декабря, 17:12
Отмечается, что средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области обнаружили боевиков ВСУ, которые пытались заминировать дорогу.
Далее оператор российского боевого беспилотника выждал подходящий момент, и точно поразил боевиков, сбросив на них осколочные гранатомётные выстрелы и сорвал попытки заминировать дорогу.
"В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение личного состава противника", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, ведомство выложило видеоролик, снятый камерой, установленной на беспилотнике. Видно, как гранаты падают в непосредственной близости от украинских военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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