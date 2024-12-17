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ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/voennye-1989583898.html
ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ
ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:14
2024-12-17T05:14
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт управления БПЛА ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БПЛА, откуда проводились запуски разведывательных беспилотников типа "Лелека-100" и "Фурия", а также скопления живой силы ВСУ. Уточняется, что разведка вскрыла новые цели и передала координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийские удары по переданным координатам. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей", - пояснили в Минобороны.
https://ria.ru/20240920/krab-1973743665.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: на Купянском направлении уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт управления БПЛА ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БПЛА, откуда проводились запуски разведывательных беспилотников типа "Лелека-100" и "Фурия", а также скопления живой силы ВСУ.
Уточняется, что разведка вскрыла новые цели и передала координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийские удары по переданным координатам.
"Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей", - пояснили в Минобороны.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Артиллеристы уничтожили под Купянском САУ Krab
20 сентября, 03:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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