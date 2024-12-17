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ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ
ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:14
2024-12-17T05:14
2024-12-17T05:14
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт управления БПЛА ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БПЛА, откуда проводились запуски разведывательных беспилотников типа "Лелека-100" и "Фурия", а также скопления живой силы ВСУ. Уточняется, что разведка вскрыла новые цели и передала координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийские удары по переданным координатам. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей", - пояснили в Минобороны.
https://ria.ru/20240920/krab-1973743665.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ
Минобороны: на Купянском направлении уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт управления БПЛА ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БПЛА, откуда проводились запуски разведывательных беспилотников типа "Лелека-100" и "Фурия", а также скопления живой силы ВСУ
.
Уточняется, что разведка вскрыла новые цели и передала координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийские удары по переданным координатам.
"Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей", - пояснили в Минобороны.