https://ria.ru/20241217/voennye-1989583898.html

ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ

ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024

ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:14

2024-12-17T05:14

2024-12-17T05:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт управления БПЛА ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БПЛА, откуда проводились запуски разведывательных беспилотников типа "Лелека-100" и "Фурия", а также скопления живой силы ВСУ. Уточняется, что разведка вскрыла новые цели и передала координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийские удары по переданным координатам. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей", - пояснили в Минобороны.

https://ria.ru/20240920/krab-1973743665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)