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Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме - РИА Новости, 17.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:38 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989731781.html
Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме
Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме - РИА Новости, 17.12.2024
Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме
В 2025 году в Тверской области благодаря участию в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" будут благоустроены общественные... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:38
2024-12-17T16:38
тверская область
игорь руденя
благоустройство
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2025 году в Тверской области благодаря участию в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" будут благоустроены общественные пространства в четырех населенных пунктах, которые стали победителями конкурсного отбора, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. "Сельские территории для нас являются основным направлением развития и воспитания нашей молодежи. Сегодня на специальной военной операции очень много ребят из сельских населенных пунктов. Президент поставил задачу комплексного развития всей страны: и городов, и сельских территорий. Очень важно, что сегодня правительство Российской Федерации уделяет этому большое внимание", – отметил Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания. В следующем году будет приобретено дополнительное игровое оборудование для детской игровой площадки в деревне Никольское Кесовогорского округа. В деревне Санталово Ржевского округа обустроят площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. В поселке Брусово Удомельского округа предусмотрено благоустройство парковой зоны с оборудованием сцены, установкой уличного освещения, малых архитектурных форм. Спортивно-игровая площадка появится в этнокомплексе Мяммино Лихославльского округа. В 2024 году в Верхневолжье по программе "Комплексное развитие сельских территорий" реализовано шесть проектов. Спортивные площадки созданы в деревнях Столипино Зубцовского округа, Большое Малинское Сандовского округа. Детские площадки обустроены в селе Ильинское Лихославльского округа, деревнях Погорелое Фировского округа, Никольское Кесовогорского округа. В Старицком округе проведено благоустройство территории возле Братковского Дома культуры. Масштабное обновление общественных пространств в Верхневолжье проводится и по другим направлениям – в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда", по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по Программе поддержки местных инициатив.
https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989730911.html
https://ria.ru/20241217/semi-1989702249.html
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60
игорь руденя, благоустройство
Тверская область, Игорь Руденя, Благоустройство
Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме

Благоустройство сельских пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиЗаседание Правительства Тверской области
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2025 году в Тверской области благодаря участию в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" будут благоустроены общественные пространства в четырех населенных пунктах, которые стали победителями конкурсного отбора, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов
Вчера, 16:33
"Сельские территории для нас являются основным направлением развития и воспитания нашей молодежи. Сегодня на специальной военной операции очень много ребят из сельских населенных пунктов. Президент поставил задачу комплексного развития всей страны: и городов, и сельских территорий. Очень важно, что сегодня правительство Российской Федерации уделяет этому большое внимание", – отметил Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.
В следующем году будет приобретено дополнительное игровое оборудование для детской игровой площадки в деревне Никольское Кесовогорского округа. В деревне Санталово Ржевского округа обустроят площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. В поселке Брусово Удомельского округа предусмотрено благоустройство парковой зоны с оборудованием сцены, установкой уличного освещения, малых архитектурных форм. Спортивно-игровая площадка появится в этнокомплексе Мяммино Лихославльского округа.
В 2024 году в Верхневолжье по программе "Комплексное развитие сельских территорий" реализовано шесть проектов. Спортивные площадки созданы в деревнях Столипино Зубцовского округа, Большое Малинское Сандовского округа. Детские площадки обустроены в селе Ильинское Лихославльского округа, деревнях Погорелое Фировского округа, Никольское Кесовогорского округа. В Старицком округе проведено благоустройство территории возле Братковского Дома культуры.
Масштабное обновление общественных пространств в Верхневолжье проводится и по другим направлениям – в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда", по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по Программе поддержки местных инициатив.
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто
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Тверская областьИгорь РуденяБлагоустройство
 
 
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