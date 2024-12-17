https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989731781.html

Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме

Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме - РИА Новости, 17.12.2024

Благоустройство пространств проведут в Верхневолжье по госпрограмме

В 2025 году в Тверской области благодаря участию в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" будут благоустроены общественные... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:38

2024-12-17T16:38

2024-12-17T16:38

тверская область

игорь руденя

благоустройство

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2025 году в Тверской области благодаря участию в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" будут благоустроены общественные пространства в четырех населенных пунктах, которые стали победителями конкурсного отбора, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. "Сельские территории для нас являются основным направлением развития и воспитания нашей молодежи. Сегодня на специальной военной операции очень много ребят из сельских населенных пунктов. Президент поставил задачу комплексного развития всей страны: и городов, и сельских территорий. Очень важно, что сегодня правительство Российской Федерации уделяет этому большое внимание", – отметил Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания. В следующем году будет приобретено дополнительное игровое оборудование для детской игровой площадки в деревне Никольское Кесовогорского округа. В деревне Санталово Ржевского округа обустроят площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. В поселке Брусово Удомельского округа предусмотрено благоустройство парковой зоны с оборудованием сцены, установкой уличного освещения, малых архитектурных форм. Спортивно-игровая площадка появится в этнокомплексе Мяммино Лихославльского округа. В 2024 году в Верхневолжье по программе "Комплексное развитие сельских территорий" реализовано шесть проектов. Спортивные площадки созданы в деревнях Столипино Зубцовского округа, Большое Малинское Сандовского округа. Детские площадки обустроены в селе Ильинское Лихославльского округа, деревнях Погорелое Фировского округа, Никольское Кесовогорского округа. В Старицком округе проведено благоустройство территории возле Братковского Дома культуры. Масштабное обновление общественных пространств в Верхневолжье проводится и по другим направлениям – в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда", по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по Программе поддержки местных инициатив.

https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989730911.html

https://ria.ru/20241217/semi-1989702249.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, благоустройство