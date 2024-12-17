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В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 17.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:33 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989730911.html
В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов
В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 17.12.2024
В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание правительства региона, где были рассмотрены вопросы сфер экономики, здравоохранения,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:33
2024-12-17T16:33
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание правительства региона, где были рассмотрены вопросы сфер экономики, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного фонда и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня приняты решения по увеличению финансирования отрасли здравоохранения. Одобрены вопросы по строительству жилья в Спировском, Осташковском, Пеновском и Селижаровском округах. Важно, чтобы в максимально сжатые сроки были сданы объекты, которые строятся для переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, появились новые резиденты нашего промпарка "Боровлево". Это компании, которые будут формировать новые рабочие места", – цитирует пресс-служба Руденю. На заседании принято решение о соответствии проекта ООО "Производственная Компания "Пуш Пул"" критериям масштабного инвестиционного проекта. Это позволит импортозамещающему производству продолжить развитие на территории Верхневолжья и получить ряд преференций. ООО "ПК Пуш Пул" производит роликовые, телескопические и цилиндрические направляющие для различных отраслей промышленности. Лицензионная продукция предприятия востребована на железнодорожном транспорте, в авиации, медицине и других сферах. Инвестпроект компании предусматривает строительство крупного производственного комплекса по выпуску импортозамещающих элементов для транспортного машиностроения – профильных направляющих, в перспективе – гладких валов-штоков, винт-гаек, штоковых актуаторов, узлов для логистических шаттлов и других наименований. Инвестиции составят 1 миллиард рублей, дополнительно будет введено 90 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен в 2029 году. 13 ноября на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области "Пуш Пул" признан резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлево-3", где и планируется вводить новые мощности. Благодаря статусу проекта как масштабного инвестиционного участок для его реализации будет предоставлен в аренду без торгов. Кроме того, предприятие сможет воспользоваться льготными условиями при выкупе участка, которые сохраняются в регионе для реализации проектов данного типа. Соответствующая законодательная инициатива была рассмотрена на предыдущем заседании регионального правительства. Она предусматривает сохранение размера стоимости выкупа таких участков при реализации проектов на уровне 15% от кадастровой стоимости в течение семи лет с даты заключения договора аренды. Такие же условия действуют в регионе для резидентов особой экономической зоны "Эммаусс". Данное направление поддержки помимо "Пуш Пул" коснется шести предприятий, реализующих в Тверской области проекты с общим объемом вложений более 3 миллиардов рублей и созданием порядка 200 рабочих мест. Это ООО "Тверькоммаш", ООО "Компания Спецприцеп", ООО "Промизделие", АО "ДКС", АО "Гланит", ООО "Герс Технолоджи".
https://ria.ru/20241217/semi-1989702249.html
https://ria.ru/20241210/tver-1988486542.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов

В Тверской области продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов
В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание правительства региона, где были рассмотрены вопросы сфер экономики, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного фонда и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня приняты решения по увеличению финансирования отрасли здравоохранения. Одобрены вопросы по строительству жилья в Спировском, Осташковском, Пеновском и Селижаровском округах. Важно, чтобы в максимально сжатые сроки были сданы объекты, которые строятся для переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, появились новые резиденты нашего промпарка "Боровлево". Это компании, которые будут формировать новые рабочие места", – цитирует пресс-служба Руденю.
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Еще больше семей Верхневолжья получат сертификаты на покупку авто
Вчера, 14:42
На заседании принято решение о соответствии проекта ООО "Производственная Компания "Пуш Пул"" критериям масштабного инвестиционного проекта. Это позволит импортозамещающему производству продолжить развитие на территории Верхневолжья и получить ряд преференций.
ООО "ПК Пуш Пул" производит роликовые, телескопические и цилиндрические направляющие для различных отраслей промышленности. Лицензионная продукция предприятия востребована на железнодорожном транспорте, в авиации, медицине и других сферах.
Инвестпроект компании предусматривает строительство крупного производственного комплекса по выпуску импортозамещающих элементов для транспортного машиностроения – профильных направляющих, в перспективе – гладких валов-штоков, винт-гаек, штоковых актуаторов, узлов для логистических шаттлов и других наименований. Инвестиции составят 1 миллиард рублей, дополнительно будет введено 90 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен в 2029 году.
13 ноября на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области "Пуш Пул" признан резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлево-3", где и планируется вводить новые мощности. Благодаря статусу проекта как масштабного инвестиционного участок для его реализации будет предоставлен в аренду без торгов.
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10 декабря, 18:46
Кроме того, предприятие сможет воспользоваться льготными условиями при выкупе участка, которые сохраняются в регионе для реализации проектов данного типа. Соответствующая законодательная инициатива была рассмотрена на предыдущем заседании регионального правительства. Она предусматривает сохранение размера стоимости выкупа таких участков при реализации проектов на уровне 15% от кадастровой стоимости в течение семи лет с даты заключения договора аренды. Такие же условия действуют в регионе для резидентов особой экономической зоны "Эммаусс".
Данное направление поддержки помимо "Пуш Пул" коснется шести предприятий, реализующих в Тверской области проекты с общим объемом вложений более 3 миллиардов рублей и созданием порядка 200 рабочих мест. Это ООО "Тверькоммаш", ООО "Компания Спецприцеп", ООО "Промизделие", АО "ДКС", АО "Гланит", ООО "Герс Технолоджи".
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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