https://ria.ru/20241217/verkhnevolzhe-1989730911.html

В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов

В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 17.12.2024

В Верхневолжье продолжается поддержка реализации масштабных инвестпроектов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание правительства региона, где были рассмотрены вопросы сфер экономики, здравоохранения,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:33

2024-12-17T16:33

2024-12-17T16:33

тверская область

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989728512_170:195:1280:819_1920x0_80_0_0_6dd324f26601f3e4ac7c5918d17fc2c5.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание правительства региона, где были рассмотрены вопросы сфер экономики, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного фонда и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня приняты решения по увеличению финансирования отрасли здравоохранения. Одобрены вопросы по строительству жилья в Спировском, Осташковском, Пеновском и Селижаровском округах. Важно, чтобы в максимально сжатые сроки были сданы объекты, которые строятся для переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, появились новые резиденты нашего промпарка "Боровлево". Это компании, которые будут формировать новые рабочие места", – цитирует пресс-служба Руденю. На заседании принято решение о соответствии проекта ООО "Производственная Компания "Пуш Пул"" критериям масштабного инвестиционного проекта. Это позволит импортозамещающему производству продолжить развитие на территории Верхневолжья и получить ряд преференций. ООО "ПК Пуш Пул" производит роликовые, телескопические и цилиндрические направляющие для различных отраслей промышленности. Лицензионная продукция предприятия востребована на железнодорожном транспорте, в авиации, медицине и других сферах. Инвестпроект компании предусматривает строительство крупного производственного комплекса по выпуску импортозамещающих элементов для транспортного машиностроения – профильных направляющих, в перспективе – гладких валов-штоков, винт-гаек, штоковых актуаторов, узлов для логистических шаттлов и других наименований. Инвестиции составят 1 миллиард рублей, дополнительно будет введено 90 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен в 2029 году. 13 ноября на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области "Пуш Пул" признан резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлево-3", где и планируется вводить новые мощности. Благодаря статусу проекта как масштабного инвестиционного участок для его реализации будет предоставлен в аренду без торгов. Кроме того, предприятие сможет воспользоваться льготными условиями при выкупе участка, которые сохраняются в регионе для реализации проектов данного типа. Соответствующая законодательная инициатива была рассмотрена на предыдущем заседании регионального правительства. Она предусматривает сохранение размера стоимости выкупа таких участков при реализации проектов на уровне 15% от кадастровой стоимости в течение семи лет с даты заключения договора аренды. Такие же условия действуют в регионе для резидентов особой экономической зоны "Эммаусс". Данное направление поддержки помимо "Пуш Пул" коснется шести предприятий, реализующих в Тверской области проекты с общим объемом вложений более 3 миллиардов рублей и созданием порядка 200 рабочих мест. Это ООО "Тверькоммаш", ООО "Компания Спецприцеп", ООО "Промизделие", АО "ДКС", АО "Гланит", ООО "Герс Технолоджи".

https://ria.ru/20241217/semi-1989702249.html

https://ria.ru/20241210/tver-1988486542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя